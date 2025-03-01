Россия нарастила экспорт в Европу по «Турецкому потоку» на 26% с начала года
Поставки газа из России в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» выросли на 26,5% в январе – феврале 2025 г. и составили 3,1 млрд куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Россия нарастила поставки газа до такого уровня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале экспорт российского газа в Европу уменьшился на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем, при этом поставки выросли на 26% относительно февраля 2024 г. – до 1,55 млрд куб. м. ТАСС отмечает, что это второе максимальное значение месячных поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 г.
С 3 по 9 февраля поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» обновили исторический рекорд – прокачка через компрессорную станцию «Странджа – 2» на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части газопровода) составила более 390 млн куб. м, подсчитал ранее ТАСС на основе данных ENTSOG. Ранее максимальное значение фиксировалось с 13 по 19 января – 376 млн куб. м.
В прошлом году «Турецкий поток» впервые стал основным маршрутом трубопроводного экспорта российского газа в европейском направлении, писали «Ведомости». Поставки по нему в 2024 г. выросли на 23% до 16,7 млрд куб. м. Прокачка газа в ЕС и Молдавию транзитом через газотранспортную систему (ГТС) Украины в прошлом году составила 15,4 млрд куб. м, что на 6% больше, чем годом ранее. В 2023 г. поставки по «Турецкому потоку» составляли 13,6 млрд куб. м, через ГТС Украины – 14,6 млрд куб. м.
С 1 января 2025 г. поставки газа по ГТС Украины были остановлены из-за окончания срока действия транзитного соглашения «Газпрома», обладающего монопольным правом на трубопроводный экспорт газа из России. Сейчас «Турецкий поток» – единственный маршрут экспорта российского трубопроводного газа в ЕС.