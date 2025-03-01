Россия нарастила экспорт в Европу по «Турецкому потоку» на 26% с начала года

В прошлом году «Турецкий поток» впервые стал основным маршрутом трубопроводного экспорта российского газа в европейском направлении, писали «Ведомости». Поставки по нему в 2024 г. выросли на 23% до 16,7 млрд куб. м. Прокачка газа в ЕС и Молдавию транзитом через газотранспортную систему (ГТС) Украины в прошлом году составила 15,4 млрд куб. м, что на 6% больше, чем годом ранее. В 2023 г. поставки по «Турецкому потоку» составляли 13,6 млрд куб. м, через ГТС Украины – 14,6 млрд куб. м.