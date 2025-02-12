Поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» побили рекорд
С 3 по 9 февраля поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» обновили исторический рекорд – прокачка через компрессорную станцию «Странджа – 2» на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части газопровода) составила более 390 млн куб. м., подсчитал ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Агентство отмечает, что показатель является абсолютным недельным рекордом поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 г. Ранее максимальное значение фиксировалось с 13 по 19 января – 376 млн куб. м.
Кроме того, на прошлой неделе несколько раз был побит рекорд суточных поставок по газопроводу. Этот рекорд вновь был установлен 10 февраля и составил 56,7 млн куб. м.
3 февраля «Ведомости» со ссылкой на собственные расчеты на основе данных ENTSOG писали, что в январе экспортные поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по «Турецкому потоку» выросли на 27% год к году, достигнув 1,56 млрд куб. м. По сравнению с показателем декабря прошлого года прокачка по газопроводу увеличилась на 2%.