Поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» побили рекорд

3 февраля «Ведомости» со ссылкой на собственные расчеты на основе данных ENTSOG писали, что в январе экспортные поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по «Турецкому потоку» выросли на 27% год к году, достигнув 1,56 млрд куб. м. По сравнению с показателем декабря прошлого года прокачка по газопроводу увеличилась на 2%.