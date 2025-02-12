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Поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» побили рекорд

Ведомости

С 3 по 9 февраля поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» обновили исторический рекорд – прокачка через компрессорную станцию «Странджа – 2» на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части газопровода) составила более 390 млн куб. м., подсчитал ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Агентство отмечает, что показатель является абсолютным недельным рекордом поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 г. Ранее максимальное значение фиксировалось с 13 по 19 января – 376 млн куб. м.

Кроме того, на прошлой неделе несколько раз был побит рекорд суточных поставок по газопроводу. Этот рекорд вновь был установлен 10 февраля и составил 56,7 млн куб. м.

3 февраля «Ведомости» со ссылкой на собственные расчеты на основе данных ENTSOG писали, что в январе экспортные поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по «Турецкому потоку» выросли на 27% год к году, достигнув 1,56 млрд куб. м. По сравнению с показателем декабря прошлого года прокачка по газопроводу увеличилась на 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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