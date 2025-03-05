Власти Азербайджана приняли решение закрыть офис Красного креста в стране
Власти Азербайджана решили закрыть представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Баку, сообщает агентство APA. Кроме того, Азербайджан закрыл четыре представительства ООН в стране, включая программу развития ООН (ПРООН), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
В правительстве подчеркивают, что это не означает прекращение сотрудничества с международными организациями. Азербайджан продолжит сотрудничество с региональными отделениями и штаб-квартирами этих организаций.
Специалист по связям с общественностью МККК Орели Лашан заявила, что организация поставлена в известность. «В настоящее время мы находимся на связи с властями [Азербайджана], и эти переговоры являются частью нашего конфиденциального и двустороннего диалога», – сказала она.
Как утверждает правительство Азербайджана, в текущей деятельности местного представительства МККК больше нет необходимости. Власти считают, что причины, по которым МККК осуществлял свою деятельность, уже устранены.
24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил о ликвидации представительства «России сегодня» в стране. Он уточнил, что компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в республике.