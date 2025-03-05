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Власти Азербайджана приняли решение закрыть офис Красного креста в стране

Ведомости

Власти Азербайджана решили закрыть представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Баку, сообщает агентство APA. Кроме того, Азербайджан закрыл четыре представительства ООН в стране, включая программу развития ООН (ПРООН), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В правительстве подчеркивают, что это не означает прекращение сотрудничества с международными организациями. Азербайджан продолжит сотрудничество с региональными отделениями и штаб-квартирами этих организаций.

Специалист по связям с общественностью МККК Орели Лашан заявила, что организация поставлена в известность. «В настоящее время мы находимся на связи с властями [Азербайджана], и эти переговоры являются частью нашего конфиденциального и двустороннего диалога», – сказала она.

Как утверждает правительство Азербайджана, в текущей деятельности местного представительства МККК больше нет необходимости. Власти считают, что причины, по которым МККК осуществлял свою деятельность, уже устранены.

24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил о ликвидации представительства «России сегодня» в стране. Он уточнил, что компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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