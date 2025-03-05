Власти Азербайджана приняли решение закрыть офис Красного креста в стране

Специалист по связям с общественностью МККК Орели Лашан заявила, что организация поставлена в известность. «В настоящее время мы находимся на связи с властями [Азербайджана], и эти переговоры являются частью нашего конфиденциального и двустороннего диалога», – сказала она.