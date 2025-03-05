Захарова: мировые деятели удаляют свои фотографии с Зеленским
Мировые деятели начали удалять свои фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Наблюдаю с умилением, как мировые деятели подтирают свои фотографии с Зеленским. Сначала три года прятались от [главы МИД РФ] Сергея Лаврова и фотографировались втихаря, бегая от российской делегации, а теперь пытаются избавиться от этого фотокомпромата», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она не уточнила, кого имеет в виду, говоря об удаленных фотографиях с Зеленским. Однако ранее в марте издание RTN сообщило, что президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные изображения с украинским коллегой после его публичной перепалки с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме.
Конфликт между Зеленским и американским президентом произошел 28 февраля, когда они встретились в Вашингтоне для подписания сделки о природных ресурсах. При этом до фактических переговоров дело не дошло. Они разругались в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но в этот раз продолжалась около часа и завершилась досрочным уходом президента Украины из Белого дома.