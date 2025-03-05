Захарова: мировые деятели удаляют свои фотографии с Зеленским

Конфликт между Зеленским и американским президентом произошел 28 февраля, когда они встретились в Вашингтоне для подписания сделки о природных ресурсах. При этом до фактических переговоров дело не дошло. Они разругались в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но в этот раз продолжалась около часа и завершилась досрочным уходом президента Украины из Белого дома.