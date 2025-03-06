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На Украине заявили о двух погибших в результате взрыва в гостинице в Кривом Роге

Ведомости

В городе Кривой Рог Днепропетровской области двое человек погибли и семеро ранены после взрыва в пятиэтажном отеле и последовавшего за этим пожара, сообщает украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

В ведомстве утверждают, что взрыв и пожар начались после того, как в здание попала ракета. Спасены 14 человек. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Власти РФ и Минобороны неоднократно ранее заявляли, что в рамках специальной военной операции на Украине удары по гражданским объектам не наносятся.

4 марта ряд американских изданий сообщили о приостановке американской военной помощи Украине. Позже эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель Пентагона. Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу сообщил, что решение об остановке военной помощи вызвано неподобающим поведением президента Украины Владимира Зеленского. Трамп утверждает, что лидер республики выступает против мирных переговоров и остановки конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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