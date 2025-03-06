На Украине заявили о двух погибших в результате взрыва в гостинице в Кривом Роге

4 марта ряд американских изданий сообщили о приостановке американской военной помощи Украине. Позже эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель Пентагона. Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу сообщил, что решение об остановке военной помощи вызвано неподобающим поведением президента Украины Владимира Зеленского. Трамп утверждает, что лидер республики выступает против мирных переговоров и остановки конфликта.