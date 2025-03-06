На Украине заявили о двух погибших в результате взрыва в гостинице в Кривом Роге
В городе Кривой Рог Днепропетровской области двое человек погибли и семеро ранены после взрыва в пятиэтажном отеле и последовавшего за этим пожара, сообщает украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.
В ведомстве утверждают, что взрыв и пожар начались после того, как в здание попала ракета. Спасены 14 человек. На месте происшествия продолжают работать спасатели.
Власти РФ и Минобороны неоднократно ранее заявляли, что в рамках специальной военной операции на Украине удары по гражданским объектам не наносятся.
4 марта ряд американских изданий сообщили о приостановке американской военной помощи Украине. Позже эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель Пентагона. Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу сообщил, что решение об остановке военной помощи вызвано неподобающим поведением президента Украины Владимира Зеленского. Трамп утверждает, что лидер республики выступает против мирных переговоров и остановки конфликта.