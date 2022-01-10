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Девелопер Sminex построит деловой квартал почти на 300 000 кв. м в Хамовниках

Компания выкупила у «Инграда» бывшую площадку Сергея Полонского в центре Москвы
Антон Филатов
Sminex намерена построить на бывшей территории «Гелиймаша» премиальный деловой квартал / Андрей Гордеев / Ведомости

Принадлежащая девелоперской компании Sminex фирма ООО «Специализированный застройщик «Второй» выкупила у «Инграда» бывшую территорию завода «Гелиймаш» в Хамовниках. По данным «СПАРК-Интерфакса», 28 декабря 2021 г. она стала владельцем фирмы «Гелиос инвестментс», которой принадлежат права примерно на 5 га на Лужнецкой набережной. Представители «Инграда» и Sminex факт закрытия сделки подтвердили.

Территорию «Гелиймаша» изначально планировала застраивать девелоперская компания Mirax Group Сергея Полонского. Еще до кризиса 2008 г. она намеревалась возвести там многофункциональный жилой комплекс на 240 000 кв. м. Инвестиции в этот проект тогда оценивались в $448 млн. В прошлом году владельцем площадки стал «Инград». Участники рынка считали, что он приобрел участки на Лужнецкой набережной тоже под строительство жилья. Площадь будущего проекта они оценивали в 130 000–150 000 кв. м. Но весной этого года на портале «Активный гражданин» появилась информация, что там будет все же общественно-деловой центр на 290 000 кв. м.

В середине 2021 г. «Инград» принял решение продать участок, так как площадка ориентирована на строительство офисных площадей, тогда как сама компания специализируется на реализации жилой недвижимости, объяснил через представителя президент девелопера Антон Ежков. По его словам, на территорию претендовало несколько компаний, но договориться по всем устраивающим все стороны условиям удалось со Sminex. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что переговоры о покупке участка вел «Яндекс».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных