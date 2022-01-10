Девелопер Sminex построит деловой квартал почти на 300 000 кв. м в Хамовниках

Территорию «Гелиймаша» изначально планировала застраивать девелоперская компания Mirax Group Сергея Полонского. Еще до кризиса 2008 г. она намеревалась возвести там многофункциональный жилой комплекс на 240 000 кв. м. Инвестиции в этот проект тогда оценивались в $448 млн. В прошлом году владельцем площадки стал «Инград». Участники рынка считали, что он приобрел участки на Лужнецкой набережной тоже под строительство жилья. Площадь будущего проекта они оценивали в 130 000–150 000 кв. м. Но весной этого года на портале «Активный гражданин» появилась информация, что там будет все же общественно-деловой центр на 290 000 кв. м.