Правительство одобрило законопроект о сносе пятиэтажек с замечаниями – РБК

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о реновации жилищного фонда Москвы и сносе ветхих пятиэтажек, но сделала несколько замечаний. Это сообщает РБК со ссылкой на отзыв правкомиссии. Подлинность документа порталу подтвердил участник заседания. Отзыв правительства будет представлен депутатам ко второму чтению. Законопроект уже поддержали несколько думских комитетов.

В правительстве считают необходимым «дополнительно проработать вопросы», на каких основаниях жилье в сносимых домах будет переходить в собственность городу; как будут переселяться жильцы квартир, взятых в ипотеку; как должны соотноситься прекращение права собственности москвичей на помещения в сносимых домах и возникновение права собственности на жилье, которое они получат взамен, передает РБК. Чиновники также предлагают уточнить понятие «реновация» и определить случаи, когда власти Москвы должны будут учитывать мнение населения по сносу жилья.

В законопроекте о реновации прописаны полномочия администрации Москвы при сносе ветхого жилья и строительстве нового.

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 13 апреля поддержал эти поправки, но отметил, что ряд положений требует существенной доработки. По словам председателя комитета Алексея Диденко, уточнения требуют два основных вопроса. Один из них он связал с тем, что в законопроекте предусмотрены опросы мнения жильцов через приложение «Активный гражданин» в смартфоне, между тем, не у всех жильцов пятиэтажек есть эти гаджеты. Депутаты предлагают использовать и более традиционные опросы, публичные слушания и голосования. Второй вопрос комитета связан с определением района проживания. В заключении говорится, что «в законопроекте не раскрывается содержание понятия "район города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом"». Комитет предлагает приравнять данное определение понятию «внутригородская территория города федерального значения Москва». Кроме того, комитет, как и другой соисполнитель по этой инициативе, комитет по ЖКХ, просили обратить внимание авторов законопроекта на отсутствие определения понятия «реновация жилищного фонда». По мнению депутатов, это «может привести к неоднозначности применения этого понятия на практике и к неопределенности правовых последствий применения механизма реновации в отношении граждан». Также депутаты предлагают возмещать собственникам не «равнозначное», как указано в законопроекте, а «равноценное» жилье.