Мигрантам позволят вставать на учет онлайн

Мигрантам позволят вставать на учет онлайнМВД хочет упростить регистрацию по месту пребывания из-за беженцев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в МВД с просьбой о введении упрощенного порядка постановки на миграционный учет для беженцев, который позволит им самостоятельно подавать уведомления о месте пребывания. Москалькова сообщила журналистам, что к ней поступают обращения от граждан ДНР, ЛНР и Украины, прибывших в Россию, по вопросам регистрации на территории РФ. Люди, по ее словам, «напуганы» возможным наказанием за проживание не по месту регистрации.
По словам Москальковой, она уже обратилась к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву по этому поводу. По законодательству России уведомлять миграционные органы о предоставлении жилья должен его собственник, отметила омбудсмен. В МВД ей сообщили, что ведомство разрабатывает изменения в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», сказала Москалькова.
Предполагается, что поправки дадут возможность приезжим самостоятельно через портал Госуслуг уведомлять о месте пребывания, отметила омбудсмен. Но для этого требуется, чтобы собственник помещения был зарегистрирован на Госуслугах. Это позволит ему давать согласие на регистрацию онлайн. Такой возможности для иностранцев сейчас не существует.
Собственники жилых помещений вообще зачастую не хотят ставить на учет иностранцев из личных необоснованных опасений – многие путают временную и постоянную регистрацию и считают, что у человека появляются права на их квартиру, сказал «Ведомостям» представитель комитета «Гражданское содействие» (признан Минюстом иностранным агентом). «Эта поправка для всех иностранцев, а не только беженцев с Украины, помогла бы им в упрощенном порядке вставать на миграционный учет и легально находиться в России», – считают в организации.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов считает, что существующий механизм постановки на миграционный учет является «пережитком советского времени» и сильно ставит всех иностранцев в зависимость от принимающей стороны – хозяина квартиры или, к примеру, администратора общежития. В советское время все иностранцы получали визы по приглашению и тогда понятие «принимающая сторона» было ясно, сейчас иностранцы приезжают сами, а механизм сохранился, отмечает эксперт. По словам Коженова, такая поправка необходима не только в части исключения для беженцев. «Система нуждается в том, чтобы любой приезжий мог себя поставить на учет и ни от кого не зависеть», – говорит он.
Нареканий и жалоб в части постановки на миграционный учет действительно много, говорит первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). Впрочем, как отмечает он, часто органы госвласти жалуются на «резиновые» квартиры (в которых формально зарегистрировано много иностранцев). Но сама эта проблема возникла только потому, что законодательство требует подтверждения места проживания, говорит депутат: «Людям необходимо иметь документы в ходе разговора в главном управлении по делам миграции, когда дело касается их статуса».
Кроме того, по данным Москальковой, в правительство также внесен проект указа президента, который ослабит меры административной ответственности для граждан ДНР, ЛНР и Украины – в их отношении не будут приниматься решения об административном выдворении, депортации, о неразрешении въезда или нежелательном пребывании. В публичном доступе, в частности на портале проектов НПА, за который отвечает Белый дом, такого документа нет. «Ведомости» направили запросы в правительство, аппарат уполномоченного по правам человека, а также в МВД.