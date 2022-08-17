Мигрантам позволят вставать на учет онлайн

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов считает, что существующий механизм постановки на миграционный учет является «пережитком советского времени» и сильно ставит всех иностранцев в зависимость от принимающей стороны – хозяина квартиры или, к примеру, администратора общежития. В советское время все иностранцы получали визы по приглашению и тогда понятие «принимающая сторона» было ясно, сейчас иностранцы приезжают сами, а механизм сохранился, отмечает эксперт. По словам Коженова, такая поправка необходима не только в части исключения для беженцев. «Система нуждается в том, чтобы любой приезжий мог себя поставить на учет и ни от кого не зависеть», – говорит он.