Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Московскую Хельсинкскую группуЗащита намерена добиваться отмены решения во всех инстанциях
Московский городской суд удовлетворил исковые требования столичного управления Министерства юстиции о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ), передает корреспондент «Ведомостей».
«Административное исковое заявление – удовлетворить, ликвидировать региональную общественную организацию «Московскую группу содействия выполнению Хельсинских соглашений» и исключить из Единого государственного реестра юридических лиц», – огласил решение судья Михаил Казаков.
Согласно озвученной в суде позиции Минюста, в период внеплановой проверки с 8 по 28 ноября 2022 г. МХГ было проведено 11 мероприятий в том числе не в столице, хотя это региональная организация. При этом было установлено нарушение их периодичности, хотя согласно уставу, собрания проводятся не менее двух раз в год. Представитель министерства заявил, что устранение нарушений МХГ считают невозможным, поскольку проведение мероприятий за пределами Москвы является свершившимся фактом.
Адвокаты представляющие интересы МХГ в Мосгорсуде возражали представителям министерства и просили суд не принимать «абсурдного» решения.
«МХГ – это старейшая правозащитная организация страны, и с первых дней ее существования она вела широкую, консолидирующую работу. Права человека экстерриториальный – это азбука», – заявил сопредседатель МХГ Валерий Борщев.
Адвокат Генри Резник отметил, что это не первый это иск о ликвидации общественной организации, отметил он. Он попросил суд отклонить «этот абсолютно несуразный иск».
После оглашения Резник заявил журналистам, что защитники намерены обжаловать решение и добиваться справедливости во всех судебных инстанциях.
Иск о ликвидации Минюстом был подан 19 декабря 2022 г. Как говорила «Интерфаксу» член СПЧ Ева Меркачева, члены МХГ действительно бывали на отдельных судах в других регионах, но это не означает, проведение мероприятий на территории других субъектов Федерации.
Правозащитная организация МХГ была создана в 1976 г. в Москве профессором-физиком Юрием Орловым для контроля выполнения гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 г. в области прав человека.