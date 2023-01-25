Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Согласно озвученной в суде позиции Минюста, в период внеплановой проверки с 8 по 28 ноября 2022 г. МХГ было проведено 11 мероприятий в том числе не в столице, хотя это региональная организация. При этом было установлено нарушение их периодичности, хотя согласно уставу, собрания проводятся не менее двух раз в год. Представитель министерства заявил, что устранение нарушений МХГ считают невозможным, поскольку проведение мероприятий за пределами Москвы является свершившимся фактом.