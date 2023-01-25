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Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Защита намерена добиваться отмены решения во всех инстанциях
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Московский городской суд удовлетворил исковые требования столичного управления Министерства юстиции о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ), передает корреспондент «Ведомостей».

«Административное исковое заявление – удовлетворить, ликвидировать региональную общественную организацию «Московскую группу содействия выполнению Хельсинских соглашений» и исключить из Единого государственного реестра юридических лиц», – огласил решение судья Михаил Казаков.

Согласно озвученной в суде позиции Минюста, в период внеплановой проверки с 8 по 28 ноября 2022 г. МХГ было проведено 11 мероприятий в том числе не в столице, хотя это региональная организация. При этом было установлено нарушение их периодичности, хотя согласно уставу, собрания проводятся не менее двух раз в год. Представитель министерства заявил, что устранение нарушений МХГ считают невозможным, поскольку проведение мероприятий за пределами Москвы является свершившимся фактом.

Адвокаты представляющие интересы МХГ в Мосгорсуде возражали представителям министерства и просили суд не принимать «абсурдного» решения.

«МХГ – это старейшая правозащитная организация страны, и с первых дней ее существования она вела широкую, консолидирующую работу. Права человека экстерриториальный – это азбука», – заявил сопредседатель МХГ Валерий Борщев.

Адвокат Генри Резник отметил, что это не первый это иск о ликвидации общественной организации, отметил он. Он попросил суд отклонить «этот абсолютно несуразный иск».

После оглашения Резник заявил журналистам, что защитники намерены обжаловать решение и добиваться справедливости во всех судебных инстанциях.

Иск о ликвидации Минюстом был подан 19 декабря 2022 г. Как говорила «Интерфаксу» член СПЧ Ева Меркачева, члены МХГ действительно бывали на отдельных судах в других регионах, но это не означает, проведение мероприятий на территории других субъектов Федерации.

Правозащитная организация МХГ была создана в 1976 г. в Москве профессором-физиком Юрием Орловым для контроля выполнения гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 г. в области прав человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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