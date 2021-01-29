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Картину Боттичелли продали на аукционе за $92 млн

Ведомости

Картина художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Молодой человек с медальоном» была продана на аукционе за $92,2 млн, говорится в аккаунте аукционного дома Sotheby’s в Twitter. Цена побила аукционный рекорд для картин художника, отметили в Sotheby’s.

Картина Боттичелли была создана в 1470-1480 гг. и принадлежала нескольким поколениям аристократической семьи из Великобритании. Эта картина — одна из последних работ Боттичелли, которая остаётся в руках частных лиц. Эксперты оценивали ее стоимость минимум в $80 млн, предполагалось, что итоговая цена лота может превысить $100 млн. О сделанной во время аукциона ставке сообщила сотрудница Sotheby’s, которая отвечает за работу с клиентами из России и стран СНГ. Личность покупателя не раскрывается. Предыдущий владелец купил полотно более чем за $1 млн в 1982 г., пишет The Art Newspaper Russia.

Кто изображён на портрете, неизвестно. Некоторые исследователи полагают, что это Джованни ди Пьерфранческо Медичи. В руках молодой человек держит медальон с изображением святого, который, вероятно, скопирован с алтарного образа сиенского художника Бартоломео Булгарини.

Сандро Ботичелли — итальянский художник эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы живописи. Ботичелли написал картины «Весна», «Венера и Марс» и «Рождение Венеры». Автор иллюстраций к «Божественной комедии» Данте. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных