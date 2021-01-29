Картину Боттичелли продали на аукционе за $92 млн
Картина художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Молодой человек с медальоном» была продана на аукционе за $92,2 млн, говорится в аккаунте аукционного дома Sotheby’s в Twitter. Цена побила аукционный рекорд для картин художника, отметили в Sotheby’s.
Картина Боттичелли была создана в 1470-1480 гг. и принадлежала нескольким поколениям аристократической семьи из Великобритании. Эта картина — одна из последних работ Боттичелли, которая остаётся в руках частных лиц. Эксперты оценивали ее стоимость минимум в $80 млн, предполагалось, что итоговая цена лота может превысить $100 млн. О сделанной во время аукциона ставке сообщила сотрудница Sotheby’s, которая отвечает за работу с клиентами из России и стран СНГ. Личность покупателя не раскрывается. Предыдущий владелец купил полотно более чем за $1 млн в 1982 г., пишет The Art Newspaper Russia.
Кто изображён на портрете, неизвестно. Некоторые исследователи полагают, что это Джованни ди Пьерфранческо Медичи. В руках молодой человек держит медальон с изображением святого, который, вероятно, скопирован с алтарного образа сиенского художника Бартоломео Булгарини.
Сандро Ботичелли — итальянский художник эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы живописи. Ботичелли написал картины «Весна», «Венера и Марс» и «Рождение Венеры». Автор иллюстраций к «Божественной комедии» Данте.