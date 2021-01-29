Картину Боттичелли продали на аукционе за $92 млн

Картина Боттичелли была создана в 1470-1480 гг. и принадлежала нескольким поколениям аристократической семьи из Великобритании. Эта картина — одна из последних работ Боттичелли, которая остаётся в руках частных лиц. Эксперты оценивали ее стоимость минимум в $80 млн, предполагалось, что итоговая цена лота может превысить $100 млн. О сделанной во время аукциона ставке сообщила сотрудница Sotheby’s, которая отвечает за работу с клиентами из России и стран СНГ. Личность покупателя не раскрывается. Предыдущий владелец купил полотно более чем за $1 млн в 1982 г., пишет The Art Newspaper Russia.