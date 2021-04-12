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Тело погибшего нашли на месте пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Ведомости

Тело погибшего обнаружено на месте крупного пожара в Санкт-Петербурге, где горит здание «Невской мануфактуры», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«На месте обнаружено сильно обгоревшее тело», — рассказали агентству в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщали, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один погиб. Со ссылкой на источник в экстренных службах агентство сообщало о смерти одного пожарного, который был командиром отделения пожарно-спасательной части.

Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге начался сегодня днем, из здания эвакуированы 40 человек, двое из которых госпитализированы. К тушению была привлечена военная авиация, в частности, вертолеты Минобороны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике.

Ранее по теме: Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. Фотогалерея
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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