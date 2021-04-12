Тело погибшего нашли на месте пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге
Тело погибшего обнаружено на месте крупного пожара в Санкт-Петербурге, где горит здание «Невской мануфактуры», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
«На месте обнаружено сильно обгоревшее тело», — рассказали агентству в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщали, при тушении пожара двое пожарных пострадали, еще один погиб. Со ссылкой на источник в экстренных службах агентство сообщало о смерти одного пожарного, который был командиром отделения пожарно-спасательной части.
Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге начался сегодня днем, из здания эвакуированы 40 человек, двое из которых госпитализированы. К тушению была привлечена военная авиация, в частности, вертолеты Минобороны.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике.