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В Великобритании выявили случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса

Ведомости

Шесть случаев заражения лямбда-штаммом коронавируса выявили в Великобритании, сообщило издание Express со ссылкой на данные Минздрава страны за 25 июня. Врачи предполагают, что все случаи заражения связаны с поездками за границу.

Лямбда-штамм вируса был ранее выявлен в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. По мнению экспертов, у этого варианта коронавируса есть множественные мутации в белке шипа, которые могут влиять на заразность вируса.

Минздрав Великобритании сообщил, что проводит лабораторные исследования лямбда-штамма коронавируса, чтобы лучше понять влияние мутаций на его поведение. Также министерство будет дополнительно отслеживать контакты зараженных новым вариантом вируса и проводить целенаправленное тестирование.

В министерстве отметили, что в настоящее время нет доказательств, что новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое заболевание или делает нынешние вакцины менее эффективными. Основные симптомы лямбда-штамма: высокая температура, непрерывный кашель и потеря или изменение обоняния или вкусовых ощущений.

По данным университета Джонса Хопкинса, Великобритания занимает седьмое место в мире по заболеваемости коронавирусом. В стране зарегистрировано 4,7 млн случаев заражения коронавирусом и 128 тыс. смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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