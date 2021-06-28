В Великобритании выявили случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса
Шесть случаев заражения лямбда-штаммом коронавируса выявили в Великобритании, сообщило издание Express со ссылкой на данные Минздрава страны за 25 июня. Врачи предполагают, что все случаи заражения связаны с поездками за границу.
Лямбда-штамм вируса был ранее выявлен в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. По мнению экспертов, у этого варианта коронавируса есть множественные мутации в белке шипа, которые могут влиять на заразность вируса.
Минздрав Великобритании сообщил, что проводит лабораторные исследования лямбда-штамма коронавируса, чтобы лучше понять влияние мутаций на его поведение. Также министерство будет дополнительно отслеживать контакты зараженных новым вариантом вируса и проводить целенаправленное тестирование.
В министерстве отметили, что в настоящее время нет доказательств, что новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое заболевание или делает нынешние вакцины менее эффективными. Основные симптомы лямбда-штамма: высокая температура, непрерывный кашель и потеря или изменение обоняния или вкусовых ощущений.
По данным университета Джонса Хопкинса, Великобритания занимает седьмое место в мире по заболеваемости коронавирусом. В стране зарегистрировано 4,7 млн случаев заражения коронавирусом и 128 тыс. смертей от него.