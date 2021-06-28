В Великобритании выявили случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса

Лямбда-штамм вируса был ранее выявлен в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. По мнению экспертов, у этого варианта коронавируса есть множественные мутации в белке шипа, которые могут влиять на заразность вируса.