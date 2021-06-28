Вирусолог рассказал о повышении заразности коронавируса
Человек с уханьским штаммом коронавируса в среднем может заразить двух-трех человек, пациент с индийским штаммом – пять-шесть, заявил в интервью Lenta.ru член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов.
«В Россию попал индийский вариант SARS-CoV-2, который значительно быстрее и эффективнее распространяется. Репродуктивное число (сколько человек в среднем заражает один болеющий — прим. «Ленты.ру») для старого штамма все-таки было в районе двух-трех. А этот, судя по всему, имеет репродуктивное число пять-шесть», — рассказал Нетесов.
По его словам, текущая волна пандемии по показателям почти такая же, как зимняя. Однако сейчас есть довольно много людей, которые уже переболели коронавирусом, и есть группа вакцинированных. «Поэтому можно надеяться, что этот всплеск будет не таким продолжительным, как прежний. Если мы сейчас дружно все наденем маски и начнем вакцинироваться, то через две-три недели волна заражений сильно уменьшится. Но ключевое слово тут — если», — сказал он.
Так называемый индийский штамм коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что индийский штамм и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По его словам, у «индийского» штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками организма человека.