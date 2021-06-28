Вирусолог рассказал о повышении заразности коронавируса

По его словам, текущая волна пандемии по показателям почти такая же, как зимняя. Однако сейчас есть довольно много людей, которые уже переболели коронавирусом, и есть группа вакцинированных. «Поэтому можно надеяться, что этот всплеск будет не таким продолжительным, как прежний. Если мы сейчас дружно все наденем маски и начнем вакцинироваться, то через две-три недели волна заражений сильно уменьшится. Но ключевое слово тут — если», — сказал он.