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Вирусолог рассказал о повышении заразности коронавируса

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Человек с уханьским штаммом коронавируса в среднем может заразить двух-трех человек, пациент с индийским штаммом – пять-шесть, заявил в интервью Lenta.ru член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов.

«В Россию попал индийский вариант SARS-CoV-2, который значительно быстрее и эффективнее распространяется. Репродуктивное число (сколько человек в среднем заражает один болеющий — прим. «Ленты.ру») для старого штамма все-таки было в районе двух-трех. А этот, судя по всему, имеет репродуктивное число пять-шесть», — рассказал Нетесов.

По его словам, текущая волна пандемии по показателям почти такая же, как зимняя. Однако сейчас есть довольно много людей, которые уже переболели коронавирусом, и есть группа вакцинированных. «Поэтому можно надеяться, что этот всплеск будет не таким продолжительным, как прежний. Если мы сейчас дружно все наденем маски и начнем вакцинироваться, то через две-три недели волна заражений сильно уменьшится. Но ключевое слово тут — если», — сказал он.

Так называемый индийский штамм коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что индийский штамм и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По его словам, у «индийского» штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками организма человека.

25 июня «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева Дарью Даниленко сообщила, что в России выявлен первый зараженный мутацией индийского штамма коронавируса «дельта плюс». Научные организации Роспотребнадзора проверяют эту информацию.

Ранее по теме: Вирусолог из США не исключила утечку коронавируса из лаборатории

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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