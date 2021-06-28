Вирусолог из США не исключила утечку коронавируса из лаборатории
Вирусолог из США Даниэль Андерсон, которая работала в лаборатории в Ухане в конце 2019 г., заявила, что коронавирус мог выйти за пределы лаборатории в Уханьском институте, сообщил Bloomberg.
«Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю это со счетов», — заявила Андерсон. Однако она по-прежнему считает, что, скорее всего, коронавирус имеет естественное происхождение.
Она рассказала, что атипичная пневмония, которая появилась в Азии в 2002 г., впоследствии несколько раз выходила за пределы лабораторий. Андерсон отметила, что исследователям потребовалось почти десять лет, чтобы найти природный источник возбудителя атипичной пневмонии, поэтому не удивительно, что еще не нашли источник нового коронавируса.
По ее словам, никто из ее знакомых в Уханьском институте не болел коронавирусом к концу 2019 г.. «Если бы люди были больны, я предполагаю, что я бы заболела — а я не была больна. Я прошла тестирование на коронавирус в Сингапуре до того, как мне сделали прививку, я никогда им не болела», — отметила Андерсон. Также вирусолог уверена, что вирус не был намеренно создан для заражения людей и выпущен из лаборатории. Она признала, что ученый мог работать в лаборатории над усилением функций вируса, неосознанно заразиться им и затем непреднамеренно заразить других. Однако нет доказательств этого, Андерсон оценила вероятность такого сценария как чрезвычайно малую.
В начале июня газета The Wall Street Journal опубликовала статью доктора медицины Стивена Куэйя и профессора Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера. Там ученые указывают на то, что генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение. По мнению ученых, он имеет иную последовательность геномов, отличную от коронавируса естественного происхождения.
В то же время в феврале эксперты, занимающиеся расследованием распространения коронавируса в Ухане в 2019 г., исключили версию его искусственного происхождения, на которую намекал ряд американских политиков в президентство Дональда Трампа. По их выводам, вирус попал к людям от летучих мышей через некое промежуточное звено. Однако версию о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, называли еще в начале пандемии.