Вирусолог из США не исключила утечку коронавируса из лаборатории

По ее словам, никто из ее знакомых в Уханьском институте не болел коронавирусом к концу 2019 г.. «Если бы люди были больны, я предполагаю, что я бы заболела — а я не была больна. Я прошла тестирование на коронавирус в Сингапуре до того, как мне сделали прививку, я никогда им не болела», — отметила Андерсон. Также вирусолог уверена, что вирус не был намеренно создан для заражения людей и выпущен из лаборатории. Она признала, что ученый мог работать в лаборатории над усилением функций вируса, неосознанно заразиться им и затем непреднамеренно заразить других. Однако нет доказательств этого, Андерсон оценила вероятность такого сценария как чрезвычайно малую.