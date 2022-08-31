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Финляндия закроет четыре станции для грузоперевозок на границе с Россией до конца года

Ведомости

Финская железнодорожная компания VR Transpoint закроет четыре станции для грузовых перевозок на границе с Россией до конца 2022 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на старшего вице-президента VR Group Лауру Ансахарью.

Всего будут закрыты пункты грузовых перевозок Вайниккала и Иматранкоски в Южной Карелии, Ниирала в Северной Карелии и Вартиус в регионе Кайнуу. Кроме того, прекратится выполнение некоторых задач, связанных с восточным сообщением.

Накануне стало известно, что финский железнодорожный перевозчик VR списал весь подвижной состав и запасные части, связанные с поездами Allegro, на 45,4 млн евро. 6 апреля VR Group сообщила о решении окончательно прекратить грузовые перевозки в Россию и из России.

5 июля сообщалось, что финский железнодорожный перевозчик VR Transpoint не планирует возобновлять движение пассажирских поездов Allegro, курсирующих между Финляндией и Россией, несмотря на снятие всех коронавирусных ограничений. Компания перестала принимать поезда из России с 27 марта. Такое решение было принято в связи с санкциями против РЖД.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных