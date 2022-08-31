Финляндия закроет четыре станции для грузоперевозок на границе с Россией до конца года
Финская железнодорожная компания VR Transpoint закроет четыре станции для грузовых перевозок на границе с Россией до конца 2022 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на старшего вице-президента VR Group Лауру Ансахарью.
Всего будут закрыты пункты грузовых перевозок Вайниккала и Иматранкоски в Южной Карелии, Ниирала в Северной Карелии и Вартиус в регионе Кайнуу. Кроме того, прекратится выполнение некоторых задач, связанных с восточным сообщением.
Накануне стало известно, что финский железнодорожный перевозчик VR списал весь подвижной состав и запасные части, связанные с поездами Allegro, на 45,4 млн евро. 6 апреля VR Group сообщила о решении окончательно прекратить грузовые перевозки в Россию и из России.
5 июля сообщалось, что финский железнодорожный перевозчик VR Transpoint не планирует возобновлять движение пассажирских поездов Allegro, курсирующих между Финляндией и Россией, несмотря на снятие всех коронавирусных ограничений. Компания перестала принимать поезда из России с 27 марта. Такое решение было принято в связи с санкциями против РЖД.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.