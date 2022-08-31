Вузы начнут новый учебный год в очном формате

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов ранее сегодня рекомендовал школам провести традиционные линейки 1 сентября в очном формате. Впервые министерство рекомендовало отказаться от проведения линеек 1 сентября в традиционном формате в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Тогда учеба после начала дистанционных занятий весной возобновилась в очном формате, но без торжественной линейки. В очном, но «усеченном» из-за коронавируса формате линейки также были проведены и в прошлом году в трети регионов России, тогда торжество могли посетить только ученики первых и выпускных классов.