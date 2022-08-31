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Вузы начнут новый учебный год в очном формате

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Студенты начнут учебный год в очном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров.

«Мы провели мониторинг готовности вузов к началу учебного года. Все вузы к началу учебного года готовы, и университеты начинают этот учебный год 1 сентября в традиционном формате», - сообщил Фальков (цитата по «РИА Новости).

По словам министра, необходимо учитывать текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, поэтому вузами приняты меры санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов ранее сегодня рекомендовал школам провести традиционные линейки 1 сентября в очном формате. Впервые министерство рекомендовало отказаться от проведения линеек 1 сентября в традиционном формате в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Тогда учеба после начала дистанционных занятий весной возобновилась в очном формате, но без торжественной линейки. В очном, но «усеченном» из-за коронавируса формате линейки также были проведены и в прошлом году в трети регионов России, тогда торжество могли посетить только ученики первых и выпускных классов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных