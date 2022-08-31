Вузы начнут новый учебный год в очном формате
Студенты начнут учебный год в очном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров.
«Мы провели мониторинг готовности вузов к началу учебного года. Все вузы к началу учебного года готовы, и университеты начинают этот учебный год 1 сентября в традиционном формате», - сообщил Фальков (цитата по «РИА Новости).
По словам министра, необходимо учитывать текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, поэтому вузами приняты меры санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов ранее сегодня рекомендовал школам провести традиционные линейки 1 сентября в очном формате. Впервые министерство рекомендовало отказаться от проведения линеек 1 сентября в традиционном формате в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Тогда учеба после начала дистанционных занятий весной возобновилась в очном формате, но без торжественной линейки. В очном, но «усеченном» из-за коронавируса формате линейки также были проведены и в прошлом году в трети регионов России, тогда торжество могли посетить только ученики первых и выпускных классов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.