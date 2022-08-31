В Крыму ввели ограничения на использование пиротехники и беспилотников
В Крыму ввели ограничения на использование гражданами пиротехники и беспилотников на территории полуострова, следует из указа, подписанного главой региона Сергеем Аксеновым.
«Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» внесены соответствующие изменения», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
24 августа власти Крыма приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 8 сентября. При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении оставленных предметов, а также сообщать о готовящемся или совершенном преступлении.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. За последний месяц на территории Крыма произошло несколько взрывов - на авиабазе в районе населенного пункта Новофедоровка и на складе в Джанкойском районе.
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