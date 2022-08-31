В Крыму ввели ограничения на использование пиротехники и беспилотников

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. За последний месяц на территории Крыма произошло несколько взрывов - на авиабазе в районе населенного пункта Новофедоровка и на складе в Джанкойском районе.