СК начал проверку после отказа в посадке на рейс пассажиру на инвалидной коляске

О том, что Ивана Вершка, который передвигается на инвалидной коляске, не пустили в самолет из-за аккумулятора, стало известно накануне, 14 марта. Все произошло 4 марта в аэропорту «Шереметьево», когда мужчина планировал лететь из Москвы в Челябинск. По словам мужчины, сотрудники авиакомпании «Победа» при проверке коляски во время регистрации сказали, что у пассажира слишком большой объем аккумулятора и в связи с этим отказали ему в перевозке. При этом письменный отказ и возврат за билет они предоставлять отказались, добавил Вершок. «Я им говорю, что как-то ведь прилетел в Москву на "Победе". Но в ответ получил: "Вы могли в Москве приобрести более мощный аккумулятор», – сказал он.