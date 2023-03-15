СК начал проверку после отказа в посадке на рейс пассажиру на инвалидной коляске
Следственный комитет начал проверку после появления информации о том, что мужчине, который передвигается на инвалидной коляске, отказали в посадке на рейс из-за аккумулятора на его коляске. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по информации из СМИ о возможном нарушении прав пассажира с ограниченными возможностями со стороны одной из авиакомпаний. В публикации сообщается, что в Москве в аэропорту «Шереметьево» в самолет не пустили мужчину с ограниченными возможностями из Челябинска из-за аккумулятора на его коляске», – сказано в сообщении.
Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу доложить о результатах проверки.
О том, что Ивана Вершка, который передвигается на инвалидной коляске, не пустили в самолет из-за аккумулятора, стало известно накануне, 14 марта. Все произошло 4 марта в аэропорту «Шереметьево», когда мужчина планировал лететь из Москвы в Челябинск. По словам мужчины, сотрудники авиакомпании «Победа» при проверке коляски во время регистрации сказали, что у пассажира слишком большой объем аккумулятора и в связи с этим отказали ему в перевозке. При этом письменный отказ и возврат за билет они предоставлять отказались, добавил Вершок. «Я им говорю, что как-то ведь прилетел в Москву на "Победе". Но в ответ получил: "Вы могли в Москве приобрести более мощный аккумулятор», – сказал он.
О получении обращения пассажира также сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. В ведомстве отметили, что сейчас собирают документы, чтобы подать в суд для возмещения убытков и морального вреда.