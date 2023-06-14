Сальдо оценил возможность восстановления Каховской ГЭС
Разрушенная Каховская ГЭС может быть восстановлена, заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо, пишет ТАСС.
«Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», – сказал Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг свыше 11 м. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко ранее оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 40 млрд руб.
Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Сальдо 10 июня сообщил, что глава государства держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, регулярно интересуясь происходящим.
В результате произошедшего, по последним данным, погибли 17 человек. Эвакуированы свыше 7000 жителей области. Сальдо поручил правительству региона выплатить семьям погибших после разрушения Каховской ГЭС по 1 млн руб., а также каждому пострадавшему – от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.