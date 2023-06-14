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Сальдо оценил возможность восстановления Каховской ГЭС

Ведомости

Разрушенная Каховская ГЭС может быть восстановлена, заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

«Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», – сказал Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг свыше 11 м. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко ранее оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 40 млрд руб.

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Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Сальдо 10 июня сообщил, что глава государства держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, регулярно интересуясь происходящим.

В результате произошедшего, по последним данным, погибли 17 человек. Эвакуированы свыше 7000 жителей области. Сальдо поручил правительству региона выплатить семьям погибших после разрушения Каховской ГЭС по 1 млн руб., а также каждому пострадавшему – от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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