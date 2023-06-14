Сальдо оценил возможность восстановления Каховской ГЭС

В результате произошедшего, по последним данным, погибли 17 человек. Эвакуированы свыше 7000 жителей области. Сальдо поручил правительству региона выплатить семьям погибших после разрушения Каховской ГЭС по 1 млн руб., а также каждому пострадавшему – от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.