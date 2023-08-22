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Над Челябинским меткомбинатом поднялся оранжевый дым из-за нештатной ситуации

Ведомости

На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) произошла нештатная ситуация с выбросом запыленного воздуха, в котором содержался оксид железа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Во вторник, 22 августа, произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился "обрыв" летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт», – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что оранжевый цвет дыма был вызван наличием оксида железа. В результате частицы осели на территории завода. Там добавили, что работа предприятия после нештатной ситуации восстановлена. Также проводится служебное расследование.

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Ранее сегодня местный портал 74.RU со ссылкой на видео очевидцев сообщил о густом оранжевом дыме, который поднимался с ЧМК. Одна из жительниц утверждает, что было несколько выбросов: первый произошел в 8:45 (6:45 мск), а второй – в 11:02 (9:02 мск). Кроме того, горожане жаловались на неприятный запах.

Челябинский металлургический комбинат – одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. Предприятие входит в состав горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». Завод выпускает чушковый чугун, стальные полуфабрикаты, рельсовую продукцию и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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