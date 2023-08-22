Над Челябинским меткомбинатом поднялся оранжевый дым из-за нештатной ситуации

Ранее сегодня местный портал 74.RU со ссылкой на видео очевидцев сообщил о густом оранжевом дыме, который поднимался с ЧМК. Одна из жительниц утверждает, что было несколько выбросов: первый произошел в 8:45 (6:45 мск), а второй – в 11:02 (9:02 мск). Кроме того, горожане жаловались на неприятный запах.