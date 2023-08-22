Над Челябинским меткомбинатом поднялся оранжевый дым из-за нештатной ситуации
«Во вторник, 22 августа, произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился "обрыв" летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт», – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что оранжевый цвет дыма был вызван наличием оксида железа. В результате частицы осели на территории завода. Там добавили, что работа предприятия после нештатной ситуации восстановлена. Также проводится служебное расследование.
Ранее сегодня местный портал 74.RU со ссылкой на видео очевидцев сообщил о густом оранжевом дыме, который поднимался с ЧМК. Одна из жительниц утверждает, что было несколько выбросов: первый произошел в 8:45 (6:45 мск), а второй – в 11:02 (9:02 мск). Кроме того, горожане жаловались на неприятный запах.
Челябинский металлургический комбинат – одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. Предприятие входит в состав горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». Завод выпускает чушковый чугун, стальные полуфабрикаты, рельсовую продукцию и др.