Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже

В мировом рейтинге соперники стоят недалеко друг от друга
Валентин Васильев

1 ноября в матче 1/2 финала турнира ATP 1000 в Париже сыграют канадец Феликс Оже-Альяссим и представитель Казахстана Александр Бублик. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов в предстоящей встрече.

Букмекеры оценивают шансы Бублика немного выше. Поставить на победу теннисиста из Казахстана можно с коэффициентом 1.85, что соответствует примерно 52% вероятности. Шансы Оже-Альяссима выйти в финал оценивают котировкой 2.00 (около 48%). 

Клиенты PARI верят в победу Бублика. Примерно 74% от общего объема ставок на исход игры приходится на Александра, около 26% сделано на его соперника.

Вероятность того, что Бублик не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 3.05. Поставить на то, что канадец выиграет как минимум одну партию, можно за 1.38.

На то, что в этом матче будет тай-брейк, аналитики предложили коэффициент 1.63. За 2.25 можно сделать ставку на то, что каждый из теннисистов сможет выиграть хотя бы один сет.

Александр Бублик — 16-я ракетка мира. На пути к полуфиналу он обыграл Алексея Попырина, Корентина Муте, Тэйлора Фрица и Алекса Де Минаура. Поставить на победу теннисиста из Казахстана в Париже можно за 8.50.

Феликс Оже-Альяссим занимает десятую позицию в рейтинге ATP. На этом турнире он прошел Франсиско Комесанью, Александра Мюллера, Даниэля Альтмайера и Валентина Вашеро. Сделать ставку на чемпионство канадца можно с коэффициентом 11.00.

Бублик и Оже-Альяссим встречались пять раз. Трижды выигрывал канадец, дважды — представитель Казахстана. В финале победитель этого противостояния выйдет на корт с сильнейшим в паре Янник Синнер — Александр Зверев.

