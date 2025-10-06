«Советский спорт» запустит первый бесплатный сайт для российской спортивной организации

В мае 2025 года «Советский спорт» запустил масштабную акцию по созданию сайтов для спортивных федераций и клубов по всей России. Первым партнером проекта стал Союз федераций футбола «Сибирь». В тесном контакте с руководством ССФ в сентября 2025 года запущен новый сайт, удовлетворяющий всем потребностям союза.

Цель проекта «Бесплатные сайты» – создание удобных и современных цифровых ресурсов. В новых реалиях сайт является эффективным способом популяризации бренда клуба, лиги, федерации, а также проверенным инструментом в работе с партнерами.

Лилия Соловьева, генеральный директор «Советского спорта»:

«Запуск сайта для «Сибири» – это первый весомый результат работы команды «Совспорта». Он наглядно демонстрирует деловой подход нашего издания в развитии коммуникаций между спортом и болельщиками. Мы понимаем, что без современных digital-инструментов сегодня не обойтись. Разработка реализует более десяти заявок только до конца 2025 года. Мы уверены, что этот проект поможет укрепить наши партнерские отношения со спортивными организациями России и вывести освещение российского спорта на новый уровень».

Владимир Евтушенко, президент МОО СФФ «Сибирь»:

«Сейчас много мероприятий проводят и Российский футбольный союз, и Союзная Федерация Футбола Сибири, и региональные федерации, и коллеги из других МРО. Если мы станем более узнаваемыми, это будет интересно не только игрокам и тренерам, но и потенциальным партнерам. Спасибо «Советскому спорту» за внимание – пусть поддержка шагает дальше по Сибири и другим регионам!»

За первый месяц было собрано 133 заявки из более чем 30 субъектов РФ.