Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 октября 8:19ГлавнаяНовости

Клиенты PARI полагают, что «Реал» победит «Црвену Звезду» в Евролиге

Аналитики тоже считают испанцев фаворитами
Валентин Васильев

17 октября в пятом туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги «Црвена Звезда» встретится с мадридским «Реалом». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Реал» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.60, что соответствует примерно 60% вероятности. Триумф «Црвены Звезды» котируется за 2.35 (около 40%). В последний раз команды встречались в марте прошлого года в рамках Евролиги. Тогда «Реал» победил со счетом 78:72.

Клиенты PARI верят в фаворита. На победу «Реала» приходится около 92% всего оборота ставок на два возможных исхода игры.

По оценкам экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 166 очков, можно с коэффициентом 1.87. Противоположный вариант — тотал меньше 165.5 — котируется за 1.93

Если первая половина завершится победой королевского клуба, сыграет ставка с коэффициентом 1.74. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 14.00. Победа «Црвены Звезды» в первые 20 минут матча оценивается в 2.37.

Мадридский «Реал» успешно начал сезон: на счету самой титулованной команды Евролиги три победы при одном поражении, лучшая разница (+26) и первая строчка в таблице. В прошлом сезоне «сливочные» рано прекратили борьбу за титул: в ¼ финала «Реал» уступил «Олимпиакосу» (1:3 в серии). В нынешнем розыгрыше Евролиги команда входит в топ-3 претендентов на победу. Поставить на успех «Реала» по итогам сезона можно за 8.00. «Црвена Звезда» начала сезон с двух побед и двух поражений. Команда идет на 12-м месте в таблице. В прошлом сезоне сербы проиграли в плей-ин мюнхенской «Баварии».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Новости
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Новости
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Новости

Новое