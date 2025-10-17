Клиенты PARI полагают, что «Реал» победит «Црвену Звезду» в Евролиге

17 октября в пятом туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги «Црвена Звезда» встретится с мадридским «Реалом». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Реал» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.60, что соответствует примерно 60% вероятности. Триумф «Црвены Звезды» котируется за 2.35 (около 40%). В последний раз команды встречались в марте прошлого года в рамках Евролиги. Тогда «Реал» победил со счетом 78:72.

Клиенты PARI верят в фаворита. На победу «Реала» приходится около 92% всего оборота ставок на два возможных исхода игры.

По оценкам экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 166 очков, можно с коэффициентом 1.87. Противоположный вариант — тотал меньше 165.5 — котируется за 1.93.

Если первая половина завершится победой королевского клуба, сыграет ставка с коэффициентом 1.74. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 14.00. Победа «Црвены Звезды» в первые 20 минут матча оценивается в 2.37.

Мадридский «Реал» успешно начал сезон: на счету самой титулованной команды Евролиги три победы при одном поражении, лучшая разница (+26) и первая строчка в таблице. В прошлом сезоне «сливочные» рано прекратили борьбу за титул: в ¼ финала «Реал» уступил «Олимпиакосу» (1:3 в серии). В нынешнем розыгрыше Евролиги команда входит в топ-3 претендентов на победу. Поставить на успех «Реала» по итогам сезона можно за 8.00. «Црвена Звезда» начала сезон с двух побед и двух поражений. Команда идет на 12-м месте в таблице. В прошлом сезоне сербы проиграли в плей-ин мюнхенской «Баварии».