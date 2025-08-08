Клиент PARI поставил 220 000 рублей на победу ЦСКА над «Рубином» в 4-м туре РПЛ

В субботу, 9 августа, в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги по футболу сыграют между столичный ЦСКА и казанский «Рубин». Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 15:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд накануне матча, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекера, фаворитом субботнего матча считаются «армейцы». Сделать ставку на победу ЦСКА можно по коэффициенту 1.77, что эквивалентно примерно 54% вероятности. Если сильнее окажутся игроки «Рубина», сыграет ставка за 4.50 (около 21%), тогда как на ничью установлен коэффициент 3.80 (приблизительно 25% вероятности).

В свою очередь, клиенты PARI и вовсе не верят в хоть какие-либо шансы казанцев на успех. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча лишь около 4% приходится на победу «Рубина». Столько же составляет и доля ничьей в матче, тогда как на ЦСКА сделано 92%.

Как оценивают эксперты, обе команды в предстоящем матче будут действовать осторожно у своих ворот, и, следовательно, болельщикам не стоит ждать слишком результативного футбола. Так, весьма вероятно, что в матче будет забито не больше двух голов. Сделать ставку на это можно по коэффициенту 1.80. Если же команды сумеют пробить тотал больше 2.5 голов, сыграет ставка за 2.00. Вероятность обмена голами котируется за 1.90, за столько же доступен и противоположный вариант.

Во всех четырех официальных матчах текущего сезона футболисты «Рубина» забивали по два мяча. Рискнуть и предположить, что эта тенденция продолжится, можно, поставив на индивидуальный тотал больше 1.5 голов от казанцев за 3.80.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом, по оценке аналитиков PARI, является 1:0 в пользу «армейцев» — этот исход доступен по коэффициенту 7.00. Ничья 1:1 котируется за 7.50, победа ЦСКА со счетом 2:0 — за 8.00. Нулевая ничья 0:0, равно как и 2:1 в пользу хозяев, доступны за 8.50. При этом поставить на то, что первыми в матче счет откроют именно игроки ЦСКА, можно по коэффициенту 1.60.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 220 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.18, куда включил и пари на победу ЦСКА. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.95. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более 470 000 рублей.

ЦСКА и «Рубин» пока не знают поражений в текущем розыгрыше РПЛ. «Армейцы» начали с нулевой ничьей с «Оренбургом», продолжили победой над «Ахматом» (2:1), а в минувшем туре не удержали преимущество в матче с «Зенитом» (1:1). В итоге на данный момент ЦСКА имеет в своем активе пять набранных очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

У «Рубина» начало сезона выдалось более успешно. Казанцы без особых проблем обыграли «Ахмат» в гостях (2:0), сыграли в боевую ничью с «Зенитом» (2:2), а также уверенно обыграли на своем поле «Оренбург» со счетом 2:0. В турнирной таблице РПЛ команда Рашида Рахимова расположилась на четвертой строчке, имея в своем активе семь набранных баллов.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги. Главным фаворитом, несмотря на не самый уверенный старт, по-прежнему остается санкт-петербургский «Зенит». Поставить на его чемпионство можно по коэффициенту 2.15. Следом идут действующий чемпион «Краснодар» (6.00) и московский «Спартак» (8.00). ЦСКА также считается аналитиками одним из возможных претендентов на золотые медали — поставить на «армейцев» можно по коэффициенту 9.00. Еще более вероятным видится попадание ЦСКА в тройку сильнейших, соответствующая ставка доступна за 2.30. Что же касается «Рубина», то на возможное чемпионство казанцев установлен коэффициент 50.00. Куда более вероятным является попадание команды Рашида Рахимова в четверку сильнейших команд по итогам чемпионата. Соответствующая ставка доступна в линии PARI за 9.00.