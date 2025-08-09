Ведомости
ЦСКА — Рубин, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Встреча непобедимых на 3-й Песчаной улице
Валентин Васильев

На субботу, 9 августа, в Москве запланировано два интереснейших матча чемпионата России по футболу. В первом из них ЦСКА примет «Рубин». Чем завершится первая тренерская дуэль искусных тактиков Челестини и Рахимова? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

09.08.2025, Сб

15:45 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 1.77

Х - 3.80

П2 - 4.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА26141578-46
«Рубин»15142646-78

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Зенит»

1:1

ЦСКА

РПЛ

30.07.2025ЦСКА

2:1

«Локомотив»

FONBET Кубок России

27.07.2025ЦСКА

2:1

«Ахмат»

РПЛ

21.07.2025«Оренбург»

0:0

ЦСКА

РПЛ

12.07.2025«Краснодар»

0:1

ЦСКА

Суперкубок России

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.08.2025«Рубин»

2:1

«Сочи»

РПЛ

31.08.2025«Рубин»

2:0

«Оренбург»

FONBET Кубок России

27.07.2025«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

20.07.2025«Ахмат»

0:2

«Рубин»

РПЛ

12.07.2025«Рубин»

1:0

«Урал»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

После трех туров «Рубин» опережает ЦСКА на два очка и три позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив33008-39
2. Крылья Советов32107-27
3. Балтика32107-37
4. Рубин32106-37
5. Краснодар32015-26
5. Акрон31206-25
6. Зенит31205-45
7. ЦСКА31203-25
9. Динамо Махачкала31112-24
10. Динамо Москва31112-24
11. Спартак31112-44
12. Оренбург30213-42
13. Ахмат30031-50
14. Ростов30032-70
15. Пари НН30032-80
16. Сочи30031-90

Прогноз на матч

В новом сезоне команды пока непобедимы - при том, что обе прошли испытание «Зенитом», а у ЦСКА в соперниках был еще и действующий чемпион страны - «Краснодар». Для обоих клубов ничьи с сине-бело-голубыми стали скорее поводом для сдержанной радости, чем для огорчения. Особенно для казанцев, героически ушедших с 0:2 на 2:2. В то же время в Кубке и ЦСКА, и «Рубин» начали с домашних побед.

Казанцы забивали ровно по два мяча во всех играх второй половины лета. Отличную форму на старте сезона набрал лучший бомбардир команды Даку. Армейцы забивали и пропускали в трех предыдущих матчах. Пожалуй, для продолжения второй тенденции тут больше оснований, чем для первой. Наш прогноз: обе забьют.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Москве покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  Текстовую проведут  специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: Вильягра, Шуманский (оба - травмы)

«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Рубин»:

ПозицияЦСКА«Рубин»Позиция
Вратарь35. Акинфеев38. СтаверВратарь
Защитник22. Гаич2. ТесленкоЗащитник
Защитник27. Мойзес5. ВуячичЗащитник
Защитник78. Дивеев27. ГрицаенкоЗащитник
Полузащитник3. Круговой70. КабутовПолузащитник
Полузащитник31. Кисляк51. РожковПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков22. ХоджаПолузащитник
Полузащитник17. Глебов6. ИвуПолузащитник
Полузащитник7. Матеус 21. ЗотовПолузащитник
Нападающий11. Мусаев99. ШабанхаджайНападающий
Нападающий20. Койта10. ДакуНападающий
Главный тренереФабио ЧелестиниРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК FONBET отдают предпочтение красно-синим. Коэффициент на ЦСКА в два с половиной раза ниже, чем на «Рубин». Успех хозяев котируется за 1.77, а гостей - за 4.50. В случае ничьей выигрыш будет рассчитан по коэффициенту 3.80.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче ЦСКА - «Рубин»?

ЦСКА не уступает казанцам на протяжении уже семи матчей. Правда, пять из них закончились вничью. Но здесь и сейчас аналитики отдают предпочтение красно-синим.

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Рубин»?

Букмекерская контора Winline бесплатно покажет игру онлайн.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Рубин»

Купить билет можно двумя способами: 
в кассе стадиона «ВЭБ Арена»;
Через интернет — на официальном сайте ЦСКА.
Самый дешевый билет стоит 500 рублей. Для посещения стадиона нужен паспорт болельщика.

