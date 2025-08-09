ЦСКА — Рубин, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На субботу, 9 августа, в Москве запланировано два интереснейших матча чемпионата России по футболу. В первом из них ЦСКА примет «Рубин». Чем завершится первая тренерская дуэль искусных тактиков Челестини и Рахимова?
Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|26
|14
|15
|78-46
|«Рубин»
|15
|14
|26
|46-78
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Зенит»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|30.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|27.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|21.07.2025
|«Оренбург»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|12.07.2025
|«Краснодар»
0:1
ЦСКА
Суперкубок России
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.08.2025
|«Рубин»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|31.08.2025
|«Рубин»
2:0
«Оренбург»
FONBET Кубок России
|27.07.2025
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|20.07.2025
|«Ахмат»
0:2
«Рубин»
РПЛ
|12.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Урал»
Товарищеский матч
После трех туров «Рубин» опережает ЦСКА на два очка и три позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|2. Крылья Советов
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|3. Балтика
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|4. Рубин
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5. Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|5. Акрон
|3
|1
|2
|0
|6-2
|5
|6. Зенит
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|7. ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|9. Динамо Махачкала
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Динамо Москва
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Спартак
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|12. Оренбург
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|13. Ахмат
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|14. Ростов
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|15. Пари НН
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|16. Сочи
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
В новом сезоне команды пока непобедимы - при том, что обе прошли испытание «Зенитом», а у ЦСКА в соперниках был еще и действующий чемпион страны - «Краснодар». Для обоих клубов ничьи с сине-бело-голубыми стали скорее поводом для сдержанной радости, чем для огорчения. Особенно для казанцев, героически ушедших с 0:2 на 2:2. В то же время в Кубке и ЦСКА, и «Рубин» начали с домашних побед.
Казанцы забивали ровно по два мяча во всех играх второй половины лета. Отличную форму на старте сезона набрал лучший бомбардир команды Даку. Армейцы забивали и пропускали в трех предыдущих матчах. Пожалуй, для продолжения второй тенденции тут больше оснований, чем для первой. Наш прогноз: обе забьют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире игру в Москве покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline. Текстовую проведут специализированные сайты:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Вильягра, Шуманский (оба - травмы)
«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Рубин»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|5. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|27. Грицаенко
|Защитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|70. Кабутов
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Глебов
|6. Иву
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Матеус
|21. Зотов
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мусаев
|99. Шабанхаджай
|Нападающий
|Нападающий
|20. Койта
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренере
|Фабио Челестини
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Аналитики БК FONBET отдают предпочтение красно-синим. Коэффициент на ЦСКА в два с половиной раза ниже, чем на «Рубин». Успех хозяев котируется за 1.77, а гостей - за 4.50. В случае ничьей выигрыш будет рассчитан по коэффициенту 3.80.
💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET
ЦСКА не уступает казанцам на протяжении уже семи матчей. Правда, пять из них закончились вничью. Но здесь и сейчас аналитики отдают предпочтение красно-синим.
Букмекерская контора Winline бесплатно покажет игру онлайн.
Купить билет можно двумя способами:
в кассе стадиона «ВЭБ Арена»;
Через интернет — на официальном сайте ЦСКА.
Самый дешевый билет стоит 500 рублей. Для посещения стадиона нужен паспорт болельщика.