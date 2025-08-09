ЦСКА — Рубин, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В новом сезоне команды пока непобедимы - при том, что обе прошли испытание «Зенитом», а у ЦСКА в соперниках был еще и действующий чемпион страны - «Краснодар». Для обоих клубов ничьи с сине-бело-голубыми стали скорее поводом для сдержанной радости, чем для огорчения. Особенно для казанцев, героически ушедших с 0:2 на 2:2. В то же время в Кубке и ЦСКА, и «Рубин» начали с домашних побед.

Казанцы забивали ровно по два мяча во всех играх второй половины лета. Отличную форму на старте сезона набрал лучший бомбардир команды Даку. Армейцы забивали и пропускали в трех предыдущих матчах. Пожалуй, для продолжения второй тенденции тут больше оснований, чем для первой. Наш прогноз: обе забьют.