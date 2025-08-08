Клиенты PARI ставят на «Акрон» в матче с махачкалинским «Динамо»

8 августа махачкалинское «Динамо» примет «Акрон» в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» и стартует в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что хозяева имеют чуть больше шансов на успех. Ставки на победу «Динамо» принимаются по коэффициенту 2.40, что соответствует 41% вероятности. Заключить пари на успех «Акрона» можно за 3.25, ничья идет за 3.30. Эти котировки соответствуют вероятностям 30% и 29%.

Ставки клиентов PARI распределились довольно равномерно, с небольшим перевесом в сторону «Акрона». Так, 46% от общего объема поставленных на исход встречи средств приходится на успех тольяттинской команды. Еще 35% сделано на победу «Динамо» и 18% на ничью. Один из клиентов поставил 100 000 рублей на то, что хозяева забьют больше одного гола. Ставка вошла в экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 10.10. В случае успеха выигрыш игрока составит более миллиона рублей.

Аналитики не ждут голевого изобилия в предстоящей игре. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.12, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.75. При этом букмекеры не исключают, что соперники обменяются голами. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.90.

Наиболее вероятным результатом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 6.50.

«Динамо» Махачкала подходит к предстоящей встрече на девятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету четыре очка. Ранее команда Хасанби Биджиева проиграла «Спартаку» (0:1), поделила очки с «Оренбургом» (1:1) и одолела «Ахмат» (1:0). Махачкалинцы считаются одними из аутсайдеров турнира — ставки на их чемпионство принимаются по коэффициенту 2500.00.

«Акрон» разместился на шестой строчке с пятью очками в активе. В предыдущих турах тольяттинцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Спартаком» (1:1), а также разгромили «Сочи» (4:0). Хотя букмекеры не верят, что «Акрон» сможет взять титул, шансы этой команды оцениваются чуть выше, чем у «Динамо» — коэффициентом 500.00.