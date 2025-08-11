Уличный футбол, тренировки с Алиной Загитовой, инклюзивный баскетбол — в программе второй недели FONBASE

На вторую неделю база фокусируется на больших и зрелищных соревнованиях: старт собственного турнира по футболу 3х3 FONBASE CUP, тейковер женского клуба Girl Power с играми и челленджами, баскетбол 3х3 на колясках от «Лиги Сильных Людей» и другие спортивные хайлайты.

Программа недели

12-13 августа — игры по футболу 4х4 от АССК (Ассоциации студенческих спортивных клубов)

Отборочные матчи среди студенческих команд Москвы и Московской области за путевку на «Универ-Спортфест». Вне официальных игровых этапов — турнир по фиджитал-футболу, когда участники сначала играют в FIFA, а затем выходят на поле оффлайн.

13-14 августа — первые игры FONBASE CUP 3x3

Масштабный турнир базы, где 24 команды сразятся по уникальным правилам. Никаких вратарей, быстрые атаки и эмоциональный накал с первого гола. Команды не просто будут бороться за призовой фонд в 500 000 рублей, но и бросят вызов медиаспортсменам в финале.

В групповом этапе действует правило нокаута: каждый пропущенный мяч — минус один игрок в команде. Но у проигрывающего клуба есть шанс на эффектный камбэк: матч можно выиграть, если в меньшинстве забить противнику хотя бы один гол. Нюанс, делающий каждую атаку решающей.

15 августа — боди-балет со Стасей Константиновой и Healthy Club

Тренировка с автором блога Healthy Club Елизаветой Одинцовой и Стасей Константиновой, хореографом и бывшей фигуристкой. Занятие будет проходить в формате «боди-балета» — это разновидность балета, сочетающая в себе базовые элементы танцы и фитнеса.

16 августа — тренировки с Алиной Загитовой и Марией Шорец, тейковер GIRL POWER

День триумфа женской силы. Утром — открытая тренировка со звездой фигурного катания и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Днем — тейковер клуба Girl Power с реактивными матчами 3х3 и челленджами. Вечером — интенсив на выносливость и скорость от Марии Шорец, триатлонистки и участницы Олимпиады 2016 года.

17 августа — инклюзивный турнир «Лиги Сильных Людей»

Суперфинал по баскетболу 3х3 на колясках от «Лиги Сильных Людей». На базе встретятся 4 клуба: «Крылья Барса», «БасКИ-Академия», «Шанс» и «Юность». Турнир проходит при поддержке благотворительной программы ДоброFON — официального партнёра инклюзивного проекта «тихий!баскетбол».

Адрес FONBASE: Лужники, ул. Лужники 24, стр. 9 (футбольные площадки 12–13).

Все события базы — в свободном доступе, по предварительной регистрации по этой ссылке.