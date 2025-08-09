Клиент PARI поставил 1 800 000 рублей на «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас»

10 августа «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» встретятся в матче за Суперкубок Англии. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитом чемпиона Англии. Коэффициент на успех «Ливерпуля» в основное время — 1,57, что соответствует примерно 60% вероятности. Поставить на то, что выиграет команда Оливера Гласнера, можно за 5,40 (около 18%). Ничья котируется за 4,30(приблизительно 22%).

На победу команды Арне Слота с учетом возможной серии пенальти предлагают котировку 1,32. Шансы «Кристал Пэлас» оценили в 3,10.

Клиенты PARI не сомневаются в том, что Суперкубок достанется чемпионам Англии. На победу «Ливерпуля» приходится примерно 99% от общего объема ставок на исход основного времени матча. Еще большее преимущество мерсисайдцев на рынке успеха в матче с учетом возможной серии пенальти.

Букмекеры верят в то, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1,73. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2,10.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Кристал Пэлас», и «Ливерпуль», сыграет коэффициент 1,80. Обратный исход идет за 2,00. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2,70.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа мерсисайдцев 1:0 или 2:0 за 8,00. На то, что первым отличится «Ливерпуль», можно поставить за 1,47. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Лондона составляют 2,95.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 800 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на итоговую победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1,32. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 576 000 рублей.

«Ливерпуль» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Англии. В межсезонье команду Арне Слота пополнили футболисты «Байера» Флориан Вирц и Жереми Фримпонг, а также Уго Экитике из «Айнтрахта». Близок к трансферу и форвард «Ньюкасла» Александр Исак. В товарищеских встречах «мерсисайдцы» дважды победили «Атлетик» из Бильбао (3:2, 4:1), японскую «Йокогаму» (3:1) и «Престон» (3:1). Кроме того, «Ливерпуль» потерпел поражение в матче с «Миланом» (2:4).

«Кристал Пэлас» — обладатель Кубка Англии. Главные трансферы команды на вход — хорватский защитник Борна Соса, перешедший из «Аякса», и вратарь Вальтер Бенитес из «ПСВ». Команда Гласнера в ходе подготовки к сезону дважды сыграла с «Аугсбургом» (3:1 и 0:1), уступила «Майнцу» (3:4) и одержала две победы над клубами низших дивизионов — «Миллуолом» (1:0) и «Кроули» (3:0).

В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль» встречались дважды. В Лондоне «мерсисайдцы» победили 1:0, а в матче второго круга команды сыграли вничью 1:1.