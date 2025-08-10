Кристал Пэлас — Ливерпуль, 10 августа: где смотреть Суперкубок Англии, прогноз, составы

«Ливерпуль» значительно обновился в межсезонье, и это сказывается на сыгранности команды. Впрочем, с таким подбором игроков локальные системные изъяны могут довольно легко компенсироваться индивидуальным мастерством. При этом симптоматично, что в товарищеских матчах перед стартом сезона мерсисайдцы регулярно не только забивали, но и пропускали сами.

Последний тренд позволяет рассчитывать на определенную интригу в Суперкубке Англии. Однако признаем, что во многом это выглядит выдачей желаемого за действительно. «Ливерпуль» — в любом случае явный фаворит, от которого и мы ждем победу в основное время. Коэффициенты позволяют заиграть именно такой исход, поэтому не будем изобретать велосипед.