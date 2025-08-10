Кристал Пэлас — Ливерпуль, 10 августа: где смотреть Суперкубок Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
Сезон в португальском футболе традиционно начнется с матча за Суперкубок. Кто окажется сильнее в противостоянии португальских «Спортинга» и «Бенфики»?
Турнир: Суперкубок Англии по футболу
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия, Великобритания)
Судьи: Крис Кавана (главный), Джеймс Мейнворинг, Уэйд Смит (оба — ассистенты), Тони Харрингтон (резервный)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кристал Пэлас»
|15
|14
|38
|61-134
|«Ливерпуль»
|38
|14
|15
|134-61
Последние пять игр «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.08.2025
|«Аугсбург»
1:0
«Кристал Пэлас»
Товарищеский матч
|01.08.2025
|«Аугсбург»
1:3
«Кристал Пэлас»
Товарищеский матч
|29.07.2025
|«Майнц»
4:3
«Кристал Пэлас»
Товарищеский матч
|25.07.2025
|«Кроули Таун»
0:3
«Кристал Пэлас»
Товарищеский матч
|12.07.2025
|«Крей Уондерерс»
1:1
«Кристал Пэлас»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.08.2025
|«Ливерпуль»
3:2
«Атлетик»
Товарищеский матч
|04.08.2025
|«Ливерпуль»
4:1
«Атлетик»
Товарищеский матч
|30.07.2025
|«Йокогама Маринос»
1:3
«Ливерпуль»
Товарищеский матч
|26.07.2025
|«Ливерпуль»
2:4
«Милан»
Товарищеский матч
|13.07.2025
|«Престон»
1:3
«Ливерпуль»
Товарищеский матч
«Ливерпуль» значительно обновился в межсезонье, и это сказывается на сыгранности команды. Впрочем, с таким подбором игроков локальные системные изъяны могут довольно легко компенсироваться индивидуальным мастерством. При этом симптоматично, что в товарищеских матчах перед стартом сезона мерсисайдцы регулярно не только забивали, но и пропускали сами.
Последний тренд позволяет рассчитывать на определенную интригу в Суперкубке Англии. Однако признаем, что во многом это выглядит выдачей желаемого за действительно. «Ливерпуль» — в любом случае явный фаворит, от которого и мы ждем победу в основное время. Коэффициенты позволяют заиграть именно такой исход, поэтому не будем изобретать велосипед.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Легальная прямая видеотрансляция матча за Суперкубок Англии по футболу не предусмотрена на территории России.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Кристал Пэлас»: Риад, Нкетиа (оба — травмы), Франса, Дукуре (оба — под вопросом)
«Ливерпуль»: Гомес, Брэдли (оба — травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Кристал Пэлас»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Хендерсон
|25. Мамардашвили
|Вратарь
|Защитник
|2. Муньос
|30. Фримпонг
|Защитник
|Защитник
|26. Ричардс
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|6. Геи
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|5. Лакруа
|6. Керкез
|Защитник
|Защитник
|3. Митчелл
|38. Гравенберх
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Камада
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Уортон
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Эзе
|18. Гакпо
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Сарр
|11. Салах
|Нападающий
|Нападающий
|14. Матета
|22. Экитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Оливер Гласнер
|Арне Слот
|Главный тренер
Аналитики БК БЕТСИТИ дают высокие коэффициенты на ничью или победу «Кристал Пэлас» в основное время. Такие исходы оцениваются котировками 4,60 и 5,50 соответственно. Победа «Ливерпуля» идет за 1,60.