Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 августа 12:01ГлавнаяПрогнозыФутболСуперкубок Англии по футболу

Кристал Пэлас — Ливерпуль, 10 августа: где смотреть Суперкубок Англии, прогноз, составы

Первый официальный матч обновленного гранда
Александр Бокулёв

Сезон в португальском футболе традиционно начнется с матча за Суперкубок. Кто окажется сильнее в противостоянии португальских «Спортинга» и «Бенфики»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кристал Пэлас» (Лондон)

10.08.2025, Вс

17:00 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 5,50

Х - 4,60

П2 - 1,60

Турнир: Суперкубок Англии по футболу

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия, Великобритания)

Судьи: Крис Кавана (главный), Джеймс Мейнворинг, Уэйд Смит (оба — ассистенты), Тони Харрингтон (резервный)

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кристал Пэлас»15143861-134
«Ливерпуль»381415134-61

Последние пять игр «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.08.2025«Аугсбург»

1:0

«Кристал Пэлас»

Товарищеский матч

01.08.2025«Аугсбург»

1:3

«Кристал Пэлас»

Товарищеский матч

29.07.2025«Майнц»

4:3

«Кристал Пэлас»

Товарищеский матч

25.07.2025«Кроули Таун»

0:3

«Кристал Пэлас»

Товарищеский матч

12.07.2025«Крей Уондерерс»

1:1

«Кристал Пэлас»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.08.2025«Ливерпуль»

3:2

«Атлетик»

Товарищеский матч

04.08.2025«Ливерпуль»

4:1

«Атлетик»

Товарищеский матч

30.07.2025«Йокогама Маринос»

1:3

«Ливерпуль»

Товарищеский матч

26.07.2025«Ливерпуль»

2:4

«Милан»

Товарищеский матч

13.07.2025«Престон»

1:3

«Ливерпуль»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Свернуть

«Ливерпуль» значительно обновился в межсезонье, и это сказывается на сыгранности команды. Впрочем, с таким подбором игроков локальные системные изъяны могут довольно легко компенсироваться индивидуальным мастерством. При этом симптоматично, что в товарищеских матчах перед стартом сезона мерсисайдцы регулярно не только забивали, но и пропускали сами.

Последний тренд позволяет рассчитывать на определенную интригу в Суперкубке Англии. Однако признаем, что во многом это выглядит выдачей желаемого за действительно. «Ливерпуль» — в любом случае явный фаворит, от которого и мы ждем победу в основное время. Коэффициенты позволяют заиграть именно такой исход, поэтому не будем изобретать велосипед.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция матча за Суперкубок Англии по футболу не предусмотрена на территории России.

ВещательТип трансляцииУсловия
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Кристал Пэлас»: Риад, Нкетиа (оба — травмы), Франса, Дукуре (оба — под вопросом)

«Ливерпуль»: Гомес, Брэдли (оба — травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас»«Ливерпуль»:

Позиция«Кристал Пэлас»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Хендерсон25. МамардашвилиВратарь
Защитник2. Муньос30. ФримпонгЗащитник
Защитник26. Ричардс5. КонатеЗащитник
Защитник6. Геи4. ван ДейкЗащитник
Защитник5. Лакруа6. КеркезЗащитник
Защитник3. Митчелл38. ГравенберхПолузащитник
Полузащитник 18. Камада8. СобослаиПолузащитник 
Полузащитник20. Уортон7. ВирцПолузащитник
Полузащитник10. Эзе18. ГакпоНападающий
Полузащитник7. Сарр11. СалахНападающий
Нападающий14. Матета22. ЭкитикеНападающий
Главный тренерОливер ГласнерАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК БЕТСИТИ дают высокие коэффициенты на ничью или победу «Кристал Пэлас» в основное время. Такие исходы оцениваются котировками 4,60 и 5,50 соответственно. Победа «Ливерпуля» идет за 1,60.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer508 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer508 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё