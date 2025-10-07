Клиент PARI выиграл более 1 000 000 рублей благодаря голам в матче «КАМАЗа» с «Уралом»

В 13-м туре Лиги PARI крупнейшим по объему принятых ставок стал матч «КАМАЗ» — «Урал». На игру пришлось почти 42% от всего оборота пари на матчи тура. На втором месте по данному показателю и со значительным отставанием от первого встреча «Челябинск» — «Енисей» с долей в почти 22%. Третье место занял матч «Уфа» — «Спартак Кострома», который был выбран матчем тура. На эту игру пришлось 9% от всего оборота пари на матчи тура.

Меньше всего клиенты PARI ставили на матчи «Факел» — «Волга» (2:1) и «Торпедо» — «Черноморец».

Самым прибыльным матчем тура для PARI стала домашняя игра «Челябинска» с «Енисеем». Уральская команда считается одним из фаворитов Лиги PARI и стабильно выигрывает дома. «Енисей» же идет на 15-м месте в двух очках от зоны вылета. Однако «Челябинск» уже вторую встречу подряд играет 0:0 с андердогами чемпионата.

Второе место по прибыли занял матч «Уфа» — «Спартак». Команда из Костромы идет на первом месте, но также уже второй раз за два тура играет вничью с андердогами Лиги PARI. В этот раз «Спартаку» не удалось даже забить — матч с «Уфой» закончился с нулями на табло.

На третьем месте по прибыли для PARI матч «Чайка» — «Родина». Команда из Ростовской области идет на последнем месте Лиги PARI с восемью очками и проиграла пять из шести своих последних матчей. «Родина», наоборот, в последних шести играх одержала пять побед и лишь раз проиграла. Команда из Москвы занимает седьмую строчку в турнирной таблице и имеет в активе 20 очков, но она не смогла переиграть «Чайку». Матч закончился безголевой ничьей.