Клиент PARI выиграл более 1 000 000 рублей благодаря голам в матче «КАМАЗа» с «Уралом»

Матчи 13-го тура Лиги PARI прошли с 4 по 6 октября. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.
В этом туре победу одержали «Факел», «СКА Хабаровск», «Черноморец» и «КАМАЗ». Самыми результативными играми тура стали встречи «Торпедо» с «Черноморцем» (1:4) и «КАМАЗа» с «Уралом» (5:1).
В матчах «Уфа» — «Спартак Кострома» (0:0), «Чайка» — «Родина» (0:0), «Сокол» — «Арсенал» (1:1), «Нефтехимик» — «Ротор» (0:0) и «Челябинск» — «Енисей» (0:0) победитель не был выявлен. «Волга», «Шинник», «Торпедо» и «Урал» в этом туре проиграли.
В 13-м туре Лиги PARI крупнейшим по объему принятых ставок стал матч «КАМАЗ» — «Урал». На игру пришлось почти 42% от всего оборота пари на матчи тура. На втором месте по данному показателю и со значительным отставанием от первого встреча «Челябинск» — «Енисей» с долей в почти 22%. Третье место занял матч «Уфа» — «Спартак Кострома», который был выбран матчем тура. На эту игру пришлось 9% от всего оборота пари на матчи тура.
Меньше всего клиенты PARI ставили на матчи «Факел» — «Волга» (2:1) и «Торпедо» — «Черноморец».
Самым прибыльным матчем тура для PARI стала домашняя игра «Челябинска» с «Енисеем». Уральская команда считается одним из фаворитов Лиги PARI и стабильно выигрывает дома. «Енисей» же идет на 15-м месте в двух очках от зоны вылета. Однако «Челябинск» уже вторую встречу подряд играет 0:0 с андердогами чемпионата.
Второе место по прибыли занял матч «Уфа» — «Спартак». Команда из Костромы идет на первом месте, но также уже второй раз за два тура играет вничью с андердогами Лиги PARI. В этот раз «Спартаку» не удалось даже забить — матч с «Уфой» закончился с нулями на табло.
На третьем месте по прибыли для PARI матч «Чайка» — «Родина». Команда из Ростовской области идет на последнем месте Лиги PARI с восемью очками и проиграла пять из шести своих последних матчей. «Родина», наоборот, в последних шести играх одержала пять побед и лишь раз проиграла. Команда из Москвы занимает седьмую строчку в турнирной таблице и имеет в активе 20 очков, но она не смогла переиграть «Чайку». Матч закончился безголевой ничьей.
Клиентам PARI в 13-м туре Лиги PARI больше всего выигрышей принесли игры «Факела» и «Волги», «СКА Хабаровск» и «Шинника», а также «КАМАЗа» и «Урала». Это единственные матчи, по которым PARI зафиксировала небольшие убытки по итогам тура.
Один из клиентов PARI поставил 500 000 рублей в лайве на матч «КАМАЗа» с «Уралом». Он заключил пари на тотал голов в матче больше 5.5 по коэффициенту 2.18. В момент ставки счет на табло был 4:1. Матч закончился со счетом 5:1, а клиент выиграл 1 090 000 рублей.
Другой клиент PARI поставил в лайве 200 000 рублей также на игру «КАМАЗа» и «Урала». Он заключил пари на то, что тотал голов в матче будет больше 4.5. Коэффициент на такой исход составлял 3.70, а счет на табло в момент ставки был 2:0. Ставка сыграла, а клиент забрал выигрыш в 740 000 рублей.
Еще один клиент тоже поставил в лайве на игру «КАМАЗа» с «Уралом». При счете 4:1 он заключил пари на то, что тотал голов «КАМАЗа» будет больше 4.5 по коэффициенту 3.40. Клиент поставил 190 000 рублей и выиграл 646 000 рублей.
Матчем тура Лиги PARI выбрана встреча «Шинник» — «Факел». Игра состоится 11 октября в Ярославле и начнется в 17:00 по московскому времени. «Шинник» занимает десятое место в турнирной таблице, а «Факел» идет вторым, уступая лидеру, костромскому «Спартаку», лишь на один балл.