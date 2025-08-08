Ведомости
На Стрелке открылся корт для игры в падел

Еще одна хорошая новость для любителей спорта Нижнего
Валентин Васильев

На территории Стрелки в Нижнем Новгороде появилось уникальное пространство для падела. Это вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша. Корт под открытым небом доступен с начала августа. Проект реализован компанией PADEL+ и букмекерской компанией PARI при поддержке Правительства Нижегородской области.

Корт расположен на набережной рядом с культурным центром «Пакгаузы». Посетителей ждет современное спортивное пространство с вечерним освещением и видом на слияние рек Оки и Волги. 

падел.jpg

Открытие состоялось 2 августа. Забронировать и оплатить корт можно онлайн. Стоимость одного часа игры — 1000 рублей. Корт будет работать до сентября. 

С 22 по 23 августа на корте будет организован турнир с участием профессиональных игроков. Мероприятие пройдет в рамках «ПАРИ ФЕСТа» — мультиформатного фестиваля, который объединит в себе спорт, музыку и другие виды искусства. 

Для PADEL+ это не первый подобный проект. Ранее компания открыла спортивный комплекс на территории яхт-клуба Admiral.

