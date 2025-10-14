PARI будет возвращать 20% от каждой проигранной ставки на киберспорт

Букмекерская компания PARI запускает специальную акцию для фанатов киберспорта — «ПАРИ РЕГЕНКА». Во время чемпионата BLAST Slam IV по Dota 2 клиенты смогут вернуть 20% от каждой проигранной ставки. Акция стартует 14 октября.

«ПАРИ РЕГЕНКА» позволит пользователям возвращать 20% от суммы каждой проигранной ставки в виде фрибетов. Для получения фрибета клиенту после неудачной ставки необходимо будет заключить пари на сумму не меньше 50% от проигранной.

Под условия акции попадают все ординары и экспрессы заключенные на матчи турнира BLAST Slam IV на сумму от 2 000 рублей с коэффициентом от 1.5. Использовать «ПАРИ РЕГЕНКУ» можно неограниченное количество раз на протяжении всего чемпионата. С каждой ставки можно будет вернуть до 5 000 рублей фрибетами.

BLAST Slam IV пройдет с 14 октября по 9 ноября. Чемпионат будет разделен на два этапа: в октябре пройдет групповая стадия, а в ноябре — плей-офф, который состоится в Сингапуре. В турнире участвуют 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $1 млн.