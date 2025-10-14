Пользователи PARI уверены в победе Португалии над Венгрией в матче квалификации ЧМ-2026

14 октября сборные Португалии и Венгрии встретятся в отборочном матче ЧМ-2026. Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают хозяев поля явными фаворитами. Коэффициент на успех сборной Португалии — 1.25, что соответствует примерно 78% вероятности. Поставить на то, что выиграют венгры, можно за 14.00 (около 7%). Ничья котируется за 6.70 (приблизительно 15%).

Клиенты PARI уверены в победе сборной Португалии. На успех хозяев приходится более 99% от общего объема ставок на исход встречи.

Букмекеры ждут результативного матча. Поставить на то, что команды забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.42. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.90.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии вряд ли смогут отличиться обе команды. Если забьют и Португалия, и Венгрия, сыграет коэффициент 1.92. Обратный исход идет за 1.88. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с котировкой 2.35.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа португальцев 2:0 за 7.50. На то, что первыми забьют Криштиану Роналду и компания, можно поставить за 1.22. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении команды Марко Росси составляют 4.20.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 400 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 1.32 и включил в него пари на то, что Португалия забьет больше одного гола. Аналитики оценили вероятность такого события котировкой 1.32.

В отборочной группе F помимо этих команд выступают также Армения и Ирландия. Португалия после трех туров имеет максимальное количество очков — девять — и лидирует в группе. Венгры занимают вторую позицию, набрав четыре балла. В матче первого круга в Будапеште команда Роберто Мартинеса победила со счетом 3:2, победный гол на 86-й минуте забил Жоау Канселу.