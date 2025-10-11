PARI: Falcons — фаворит в матче с MOUZ в полуфинале ESL Pro League Season 22 по CS2

11 октября на турнире ESL Pro League Season 22 по CS2 определятся финалисты. В первом полуфинале сойдутся Team Falcons и MOUZ. Серия в формате best-of-3 стартует в 16:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Falcons, по оценкам аналитиков, будет фаворитом встречи. Ростер m0NESY еще ни разу не проигрывал на чемпионате. Поставить на то, что Falcons продолжит свой винстрик, можно с котировкой 1.62. Состав m0NESY уже встречался с MOUZ в рамках группового этапа — и тогда оказался сильнее со счетом 2:1. На аналогичный счет в грядущем поединке аналитики дают котировку 3.20. Счет 2:0 можно взять за 2.90. Коэффициент на Falcons с форой по раундам (-3.5) составляет 1.87, а с форой (-6.5) — 2.38.

MOUZ в четвертьфинале расправилась с NAVI со счетом 2:1. Вероятность того, что состав Brollan возьмет реванш у Falcons за поражение в группе, оценивается котировкой 2.30. Коэффициент на MOUZ с форой по картам (+1.5) составляет 1.35, а с форой (-1.5) — 4.20. Поставить на то, что в серии будут сыграны все три карты, можно с котировкой 1.87. Обратный результат идет за 1.83.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. В плей-офф прошли восемь коллективов, которые сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Поставить на чемпионство Falcons можно с котировкой 3.25. Вероятность того, что трофей завоюет MOUZ, оценивается коэффициентом 5.70.