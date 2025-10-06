Ведомости
PARI: Team Spirit — фаворит в матче с G2 на ESL Pro League Season 22 по CS2

В понедельник определятся первые участники плей-офф
Валентин Васильев

6 октября на турнире ESL Pro League Season 22 по CS2 станут известны первые участники плей-офф. В одном из матчей за выход в финальную стадию ивента сразятся Team Spirit и G2 Esports. Серия в формате best-of-3 стартует в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

Team Spirit в первых двух турах переиграла Inner Circle и HOTU. Аналитики считают ростер из СНГ фаворитом грядущего поединка. Поставить на победу состава donk в третьем туре можно с котировкой 1.53. Пари на точный счет 2:0 в пользу Spirit доступно за 2.65. Коэффициент на команду из СНГ с форой по раундам (-5.5) составляет 2.05, а с форой (-7.5) — 2.54. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.90. Противоположный результат идет за 1.80. Индивидуальный тотал фрагов молодой звезды Spirit donk больше 19.5 на первой карте доступен за 1.95.

G2 начала ивент еще с первого этапа, где у коллектива было сразу два поражения. Однако во второй стадии ростер huNter- пока идет без ошибок, обыграв в предыдущих матчах FaZe Clan и FURIA. Ставка на победу G2 в грядущем поединке идет за 2.50. Последняя очная встреча с Team Spirit закончилась для состава huNter- победой со счетом 2:1. На аналогичный счет в сегодняшней игре аналитики дают котировку 4.50. Коэффициент на G2 с форой по картам (+1.5) составляет 1.43, а с форой (-1.5) — 4.50

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Во втором этапе чемпионата участвуют 16 команд — восемь лучших пройдут в плей-офф ивента. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. 

