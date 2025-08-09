БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба «Уфа»

Букмекерская компания БЕТСИТИ заключила соглашение с клубом Первой лиги. Уже в ближайшем туре с «Ротором» команда выйдет на поле с логотипом БЕТСИТИ на груди.

Кроме того, брендинг компании появится на тренировочной форме и домашнем стадионе «Уфы».

В рамках партнерства планируется проведение совместных активностей для поклонников команды — розыгрыши призов и подарков, совместные матчдэи, промоакции, спецпроекты и многое другое.

СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров:

— Для нас это партнёрство — в первую очередь о футболе и болельщиках. Башкортостан — это регион с богатыми футбольными традициями и большой болельщицкой аудиторией. Хотим, чтобы фанаты «Уфы» получали еще больше эмоций от игры своей команды. Поэтому вместе с клубом готовим интересные акции, специальные предложения и маркетинговые активности.

Генеральный директор ФК «УФА» Марат Шмаков: