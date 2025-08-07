Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 августа 13:34ГлавнаяНовости

БЕТСИТИ — официальный партнер хоккейного клуба «Лада»

Тольяттинцы укрепляют позиции перед стартом сезона КХЛ
Руслан Ипполитов
Источник: пресс-служба БЕТСИТИ
Источник: пресс-служба БЕТСИТИ

В Тольятти на «Лада-Арене» прошла пресс-конференция, посвященную старту сотрудничества БЕТСИТИ и ХК «Лада».

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Стороны заключили соглашение сроком на три года. В торжественной церемонии подписания приняли участие директор по маркетинговым коммуникациям БЕТСИТИ Александр Сергеенков и генеральный директор «Лады» Александр Харламов. 

В рамках соглашения брендинг компании появится на рукавах и спине хоккейной формы. Помимо игровой джерси, брендинг букмекера также появится на домашней арене «Лады».

Также планируется проведение совместных мероприятий для болельщиков — розыгрыши призов и подарков, совместные яркие матчдэи, промоакции, спецпроекты и многое другое. 

Директор по маркетинговым коммуникациям БЕТСИТИ Александр Сергеенков:

— Для БЕТСИТИ это особенный момент — впервые в истории мы стали партнером клуба КХЛ. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с «Ладой» и верим, что вместе сможем достичь больших результатов. Тольятти — город с богатыми хоккейными традициями и великолепными болельщиками, для нас большая честь стать частью этой истории. Впереди — множество совместных проектов, и мы уверены, что это только начало долгого и успешного пути.

Генеральный директор ХК «Лада» Александр Харламов:

— Мы очень рады подписанию спонсорского соглашения с ведущей букмекерской компанией БЕТСИТИ и начале совместной работы. Гордимся, что стали первым хоккейным клубом на карте БЕТСИТИ.   Понимаем, что компания быстро развивается, мы намерены рассмотреть дополнительные возможности для взаимодействия помимо текущих условий договора. Кроме того, планируем проводить совместные мероприятия во время домашних игр. С нетерпением ждем старта нового сезона!

Ранее по теме:«Бетсити» стал официальным партнером футбольного клуба «Факел»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортивные площадки в Челябинске и Магнитогорске
Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортивные площадки в Челябинске и Магнитогорске
Новости
БЕТСИТИ — официальный партнер хоккейного клуба «Лада»
БЕТСИТИ — официальный партнер хоккейного клуба «Лада»
Новости
Шоу-матчи со стримерами и встреча с известными игроками. PARI представляет киберспортивную программу на «ПАРИ ФЕСТ»
Шоу-матчи со стримерами и встреча с известными игроками. PARI представляет киберспортивную программу на «ПАРИ ФЕСТ»
Новости
Клиент PARI выиграл 2 840 000 рублей на матчах «Урал» — «Родина» и «Уфа» — «Шинник»
Клиент PARI выиграл 2 840 000 рублей на матчах «Урал» — «Родина» и «Уфа» — «Шинник»
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на Бена Шелтона в финале ATP Торонто с Кареном Хачановым
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на Бена Шелтона в финале ATP Торонто с Кареном Хачановым
Новости
Ставка на «Рубин» в матче с «Сочи» принесла клиенту PARI почти 6 000 000 рублей
Ставка на «Рубин» в матче с «Сочи» принесла клиенту PARI почти 6 000 000 рублей
Новости
Презентация БК «Пари НН» и медиатурнир. PARI представляет баскетбольную программу на ПАРИ ФЕСТе
Презентация БК «Пари НН» и медиатурнир. PARI представляет баскетбольную программу на ПАРИ ФЕСТе
Новости
«Роль центрфорварда — делать людей вокруг себя лучше». Павел Дацюк стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
«Роль центрфорварда — делать людей вокруг себя лучше». Павел Дацюк стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
Новости
Седьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP пройдет в Москве
Седьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP пройдет в Москве
Новости
«ПСВ» возьмет Суперкубок Нидерландов в матче с «Гоу Эхед Иглз», считают в PARI
«ПСВ» возьмет Суперкубок Нидерландов в матче с «Гоу Эхед Иглз», считают в PARI
Новости

Новое

Читать все новости