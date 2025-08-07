БЕТСИТИ — официальный партнер хоккейного клуба «Лада»

В Тольятти на «Лада-Арене» прошла пресс-конференция, посвященную старту сотрудничества БЕТСИТИ и ХК «Лада».

Стороны заключили соглашение сроком на три года. В торжественной церемонии подписания приняли участие директор по маркетинговым коммуникациям БЕТСИТИ Александр Сергеенков и генеральный директор «Лады» Александр Харламов.

В рамках соглашения брендинг компании появится на рукавах и спине хоккейной формы. Помимо игровой джерси, брендинг букмекера также появится на домашней арене «Лады».

Также планируется проведение совместных мероприятий для болельщиков — розыгрыши призов и подарков, совместные яркие матчдэи, промоакции, спецпроекты и многое другое.

Директор по маркетинговым коммуникациям БЕТСИТИ Александр Сергеенков:

— Для БЕТСИТИ это особенный момент — впервые в истории мы стали партнером клуба КХЛ. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с «Ладой» и верим, что вместе сможем достичь больших результатов. Тольятти — город с богатыми хоккейными традициями и великолепными болельщиками, для нас большая честь стать частью этой истории. Впереди — множество совместных проектов, и мы уверены, что это только начало долгого и успешного пути.

Генеральный директор ХК «Лада» Александр Харламов: