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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



26 июля 9:15ГлавнаяНовости

«Бетсити» стал официальным партнером футбольного клуба «Факел»

Воронежских болельщиков ожидают приятные сюрпризы
Валентин Васильев

Букмекерская компания «Бетсити» заключила соглашение с воронежским «Факелом». Уже в ближайшем матче Первой лиги с «Уфой» футболисты выйдут на поле с логотипом «Бетсити» на груди. 

Помимо игровой и тренировочной формы, брендинг букмекера также появится на домашнем стадионе «Факела», в игровой зоне и на рекламных позициях. 

В рамках сотрудничества планируется проведение совместных ярких активаций для болельщиков — розыгрыши призов и подарков, совместные яркие матчдэи, промоакции, спецпроекты и многое другое. 

Юрий Нестеров, CEO «Бетсити»:

– «Факел» – это уникальный и самобытный клуб, настоящее украшение российского футбола. В прошлом сезоне команда заняла первое место в РПЛ по средней заполняемости стадиона – 85%. Это невероятное достижение, которое говорит о том, что в Воронеже любят родную команду и умеют красиво за нее болеть. Когда болельщики перед матчами в едином порыве затягивают песню «Туман», по коже бегут мурашки. Для нас огромная честь и ответственность сотрудничать с таким клубом и взаимодействовать с его преданной аудиторией. Мы с первых же дней нашего сотрудничества постараемся оправдывать это доверие и оказать команде максимальную поддержку на пути в РПЛ!

Роман Асхабадзе, генеральный директор «Факела»:

Рассчитываем на эффективную работу с новым партнером, одним из лидеров в своем сегменте рынка. Пул наших партнеров пополняется, и это подтверждает, что наш бренд вызывает интерес.

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