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Apple представила три новых iPhone

В калифорнийском Купертино, где расположена штаб-квартира Apple, состоялась презентация трех новых iPhone, она транслировалась на сайте компании. В частности, компания представила новый бюджетный iPhone 11 с Retina-дисплеем 6,1 дюйма и двумя камерами, одна из которых – широкоугольная. Предполагается, что новое устройство сможет работать на час дольше, чем предшественник – iPhone XR.

У нового iPhone 11 будет много эффектов для съемки фото и видео. Например, режим ночной съемки и новый режим портретной съемки, который позволит заменить фон изображения. Кроме того, предусмотрены новые эффекты для фронтальной камеры – слоумоушн-селфи, которые компания назвала Slofies. Цена iPhone 11 – от $699.

Также был презентован новый iPhone 11 Pro, у которого три камеры, и его увеличенная версия iPhone 11 Pro Max. Размеры не отличаются от прошлогодних флагманов: 5,8 дюйма для iPhone 11 Pro и 6,5 дюйма для iPhone 11 Pro Max. Работать батарея iPhone 11 Pro будет на четыре часа дольше, чем у iPhone XS, а у iPhone 11 Pro Max – на пять часов дольше, чем у iPhone XS Max.

Кроме того, в компании рассказали об Apple Arcade, подписке на игры в рамках AppStore. Она будет распространяться на все устройства Apple – iPhone, iPad, MacBook. Для запуска сервиса компания договорилась о партнерстве со многими разработчиками игр. Сервис подписки будет доступен с 19 сентября в 150 странах по всему миру. Подписка будет стоить $4,99, первый месяц – бесплатно. И судя по анонсу на российском сайте Apple, она также станет доступна и в России.

Также гендиректор Apple Тим Кук рассказал подробности о стриминговом сервисе Apple TV+. Он объявил, что сервис будет запущен 1 ноября в приблизительно 100 странах. Стоимость – также $4,99 в месяц.