Apple не удивит пользователей новыми iPhone
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Во вторник в калифорнийском городке Купертино, где расположена штаб-квартира Apple, пройдет, как ожидается, презентация трех новых iPhone под названием Pro, сообщил 22 августа Bloomberg. На смену iPhone XS, iPhone XS Max придут iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, они практически не будут отличаться от предшественников ни по дизайну, ни по размеру (5,8 дюйма для меньшей модели и 6,5 дюйма для версии Max), писал 6 сентября The Verge.
Главное изменение – дополнительная камера на задней панели (теперь их будет три), которая позволит снимать ультраширокоформатные фото и видео, сообщают оба издания. Камеры будут делать три изображения одновременно и с помощью искусственного интеллекта автоматически корректировать итоговое изображение, если, например, человек не попал на один из снимков, пишет Bloomberg. Вырастет и разрешение изображения, и устройство сможет конкурировать с профессиональными фото- и видеокамерами.
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