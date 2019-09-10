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Apple назвала дату старта продаж новых iPhone в России

Продажи новых iPhone 11 в России начнутся 20 сентября, а предзаказ стартует 18 сентября, сообщили в пресс-службе Apple. В калифорнийском Купертино 10 сентября состоялась презентация трех новых смартфонов – iPhone 11, iPhone 11 Pro и Max Pro.

Цены на iPhone 11 будут начинаться с 59 900 руб. Гаджет будет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и красном цветах. Объем памяти – 64, 128, 256 гигабайт. Цены на iPhone 11 Pro и Pro Max — от 89 990 руб. Они будут доступны в темно-зеленом, серебристом, золотом цветах, а также в цвете «серый космос». Память – 64, 256, 512 гигабайт.

В презентации указывалось, что iPhone 11 – новый бюджетный смартфон от Apple. У него Retina-дисплей размером 6,1 дюйма и две камеры, одна из которых – широкоугольная. Предполагается, что новое устройство сможет работать на час дольше, чем его предшественник – iPhone XR. Особенность iPhone 11 – эффекты для съемки фото и видео. Такие, как режим ночной съемки и режим портретной съемки, позволяющий заменить фон изображения. Кроме того, предусмотрены новые эффекты для фронтальной камеры – слоумоушн-селфи, которые компания назвала Slofies.

Согласно презентации, у iPhone 11 Pro три камеры, как и у его увеличенной версии iPhone 11 Pro Max. Каждая из них – по 12 мегапикселей: первая обычная, вторая – телеобъектив, а третья – широкоугольная. Кроме того, у iPhone 11 Pro будут функции по редактированию не только фото, но и видео – это можно будет сделать прямо на устройстве. Видео можно будет снимать в качестве 4K – 60 кадров в секунду. Размеры смартфонов не отличаются от прошлогодних флагманов: 5,8 дюйма для iPhone 11 Pro и 6,5 дюйма для iPhone 11 Pro Max. Работать батарея iPhone 11 Pro будет на четыре часа дольше, чем у iPhone XS, а у iPhone 11 Pro Max – на пять часов дольше, чем у iPhone XS Max.