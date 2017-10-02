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Дмитрий Горшенин
Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: «Везу» покупает

Перевозчик «Везу» потратит на 100 грузовиков «Скания» более 500 млн рублей

Рынок грузовых автомобилей восстанавливается благодаря отложенному спросу

Дилер грузовых автомобилей Scania – ООО «Скания сервис» отгрузит АО «Везу» (бренд Vezu) 100 тягачей Scania R 400. Стоимость одной машины – более 5 млн руб., 60 машин будут отгружены до конца 2017 г., еще 40 – в I квартале 2018 г., сообщил гендиректор «Везу» Николай Верховцев. Грузовики собраны на заводе Scania в Голландии.

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