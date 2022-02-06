Владелец УАЗа «Соллерс групп» и китайская Chery создадут стратегическое партнерство

Владелец УАЗа «Соллерс групп» и китайская Chery создадут стратегическое партнерствоТехнологии китайцев могут в перспективе применяться и на «УАЗах»
О том, что у «Соллерс групп» Вадима Швецова (владеет брендом УАЗ) и китайской Chery Automobile есть проект по локализации производства машин китайской марки на базе Ульяновского автозавода, журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине 4 февраля.
Представитель «Соллерс групп» подтвердил «Ведомостям», что две компании ведут переговоры «о масштабном стратегическом партнерстве». Оно, по его словам, включает в себя не только производство автомобилей, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома. Конкретные параметры совместного проекта стороны планируют зафиксировать до середины 2022 г.