Владелец УАЗа «Соллерс групп» и китайская Chery создадут стратегическое партнерство

Представитель «Соллерс групп» подтвердил «Ведомостям», что две компании ведут переговоры «о масштабном стратегическом партнерстве». Оно, по его словам, включает в себя не только производство автомобилей, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома. Конкретные параметры совместного проекта стороны планируют зафиксировать до середины 2022 г.