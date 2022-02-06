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Владелец УАЗа «Соллерс групп» и китайская Chery создадут стратегическое партнерство

Технологии китайцев могут в перспективе применяться и на «УАЗах»
Денис Ильюшенков
Chery – одна из самых быстрорастущих марок на российском рынке наряду с другими китайскими брендами / AFP

О том, что у «Соллерс групп» Вадима Швецова (владеет брендом УАЗ) и китайской Chery Automobile есть проект по локализации производства машин китайской марки на базе Ульяновского автозавода, журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине 4 февраля.

Представитель «Соллерс групп» подтвердил «Ведомостям», что две компании ведут переговоры «о масштабном стратегическом партнерстве». Оно, по его словам, включает в себя не только производство автомобилей, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома. Конкретные параметры совместного проекта стороны планируют зафиксировать до середины 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных