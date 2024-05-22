В России презентовали новый автомобиль Volga

В России презентовали новый автомобиль VolgaСедан может вырваться в лидеры продаж в своем сегменте
Делегации правительства России во главе с премьером Михаилом Мишустиным на выставке ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде 21 мая представили линейку легковых автомобилей под культовым советским брендом Volga, сообщила пресс-служба российского кабинета министров в Telegram.
Были представлены три модели: полноразмерный седан Volga C40 и кроссовер Volga K40, а также кроссовер среднего класса Volga K30. Эти машины будет выпускать АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) на площадке нижегородского автомобильного кластера группы ГАЗ, которую компания арендует. Ранее на ней выпускали автомобили Volkswagen и Skoda по контракту с немецким брендом.
Компания ПЛА была создана менее недели назад – 16 мая, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Единственным владельцем компании является Александр Подоплелов, гендиректором – Андрей Страхов. Адрес компании в Нижнем Новгороде совпадает с адресом штаб-квартиры группы ГАЗ.
Представитель группы ГАЗ сказал «Ведомостям», что ПЛА – это независимая компания, она не является юрлицом Горьковского автозавода и не входит в периметр группы. ГАЗ передал ПЛА в аренду мощности контрактного производства и права на использование бренда, уточнил собеседник.
Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 г., со следующего года – в режиме полного цикла, следует из сообщения правительства. Для всех трех моделей будет предусмотрен единственный силовой агрегат – бензиновый мотор мощностью 188 л. с. и 7-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Общий объем инвестиций в проект производства автомобилей Volga превысит 60 млрд руб. и будет включать в себя затраты на НИОКР, организацию производства и создание российской компонентной базы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на производителя.
По словам Подоплелова, которые приводятся в сообщении ПЛА, в России планируется локализовать производство большинства критически важных компонентов. «В настоящий момент нижегородские инженеры прорабатывают решения, которые позволят организовать глубокую локализацию платформы и основных узлов и агрегатов», – сказал он.
В конце декабря прошлого года занимавший на тот момент должность вице-премьера, главы Минпромторга Денис Мантуров (сейчас – первый вице-премьер) обещал, что нижегородский автокластер «в ближайшее время» завершит работу по поиску технологического партнера для возрождения бренда «Волга». Предполагалось, что первый автомобиль сойдет с конвейера к середине 2024 г.
Во второй половине 2000-х гг. группа ГАЗ уже пыталась воскресить «Волгу» при поддержке зарубежного партнера. Американская компания Chrysler предоставила для этого седан Sebring (он же Dodge Stratus) для косметических изменений в Нижнем Новгороде. Модель, выпускавшаяся с двигателем 2,4 л и автоматической коробкой передач, получила название Volga Siber. Ее собирали два года, производство было прекращено в 2010 г. в связи с убыточностью проекта. Всего было выпущено около 9000 таких машин.
Учитывая, что Volga будет собираться в России, это позволит участвовать в госпрограммах поддержки спроса, цены на новинку должны быть «чуть ниже, чем у конкурентов», рассуждает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Конкурентами для седана он называет Chery Arrizo 8 и Dong Feng Shine Max. Эти машины импортируются, сборки в России нет. Текущие возможности рынка позволят Volga стать лидером продаж, особенно если их будут закупать корпоративные автопарки, считает эксперт.