В России презентовали новый автомобиль Volga

Во второй половине 2000-х гг. группа ГАЗ уже пыталась воскресить «Волгу» при поддержке зарубежного партнера. Американская компания Chrysler предоставила для этого седан Sebring (он же Dodge Stratus) для косметических изменений в Нижнем Новгороде. Модель, выпускавшаяся с двигателем 2,4 л и автоматической коробкой передач, получила название Volga Siber. Ее собирали два года, производство было прекращено в 2010 г. в связи с убыточностью проекта. Всего было выпущено около 9000 таких машин.