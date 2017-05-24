Китайская Geely купила половину малазийского Proton и получит 51% Lotus

Китайская Geely Group купит 49,9% акций ведущего автоконцерна Малайзии Proton. Соглашение об этом было подписано сегодня в Куала-Лумпуре, говорится в заявлении производителя. Кроме того, Geely получит 51% акций британской компании спортивных автомобилей Lotus Cars, принадлежавшие Proton. У Proton останется мажоритарная доля (50,1%).

Китайская компания уже заявила, что будет развивать оба бренда. «Сделка позволит в полной мере использовать обширный спектр имеющихся у Geely Group мощностей, а также обеспечит доступ на рынок Китая, одновременно позволит расширить присутствие в странах Юго-Восточной Азии», - указывается в заявлении.

Proton была основана в 1983 г. и стала первым собственным автомобильным брендом Малайзии. Контролировала Proton компания DRB-Hicom миллиардера Саеда Мохтара Аль-Бухари. В Малайзии два завода Proton общей мощностью 400 000 автомобилей в год. Однако в последнее время мощности не загружены в связи с падением спроса на автомобили марки.

Сумма сделки не указывается, но известно, что в прошлом году власти выделили производителю $330 млн при условии, что в ближайшее время будет найден иностранный партнер. Кроме Geely Group, Proton интересовались также французский концерн PSA Peugeot-Citroen и японская Suzuki Motor.