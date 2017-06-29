В США таможня задержала партию новых внедорожников UAZ

В США таможня задержала первую партию новых внедорожников UAZ Hunter. Причиной стало ужесточение иммиграционного законодательства, отразившееся на правилах ввоза товаров, передает Autonews.ru со ссылкой на представителя Ульяновского автозавода.

«УАЗ» организовал поставки автомобилей в США с официальным партнером — американской компанией DEVOLRO, разработавшей программу тюнинга для российского внедорожника. Контракт между партнерами был подписан в начале 2017 г. и предусматривает поставки до 500 автомобилей ежегодно.

Первую партию автомобилей привезли в США 10 июня. Импортером заранее были получены все необходимые разрешения и документы для местной таможни. Однако внедорожники три недели остаются задержанными в Майами по формальной причине - неполный пакет документов.

«О том, что в США вступит в силу новый закон о ввозе грузов на территорию страны, никто не предупреждал. Данный закон вопреки ВТО использует нетарифные барьеры для защиты внутреннего рынка от конкуренции. Мы направили официальный запрос в департамент таможни США, чтобы выяснить, какие требования предусмотрены к тем грузам, которые были отправлены до даты принятия поправок к закону. Ответ до сих не получен», — рассказал директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев.

На данный момент дополнительные документы собраны и уже переданы таможне США. В DEVOLRO заявили, что на момент прибытия машин не хватало одного документа, но «теперь есть шанс, что машины вовсе не пустят в страну».