Продажи Volkswagen в России выросли за счет двух основных моделей
Продажи автомобилей Volkswagen в России в 2017 г. достигли 89 600 автомобилей, что превышает показатель 2016 г. на 20,5%. Российский рынок авто в январе - ноябре вырос лишь на 11,7%.
По данным компании, самыми популярными автомобилями марки Volkswagen стали Polo (48 600) и Tiguan (27 700), которые производятся на калужском заводе «Фольксваген груп рус». «В декабре марка продемонстрировала лучший результат за 2017 год: клиентам передано 10 400 автомобилей, что соответствует росту на 36,6% по сравнению с 2016 г. (7600 автомобилей)», - отмечается в сообщении.