Авто

Новости

Renault подтвердила рост цен в августе на большинство моделей

С 1 августа Renault Россия повышает рекомендованные цены на автомобили Logan, Sandero, Kaptur, Duster и Arkana 2019 года выпуска в среднем на 1,5%, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Повышение цен не коснется кроссовера Renault Koleos и коммерческой линейки автомобилей, добавил представитель. «Renault Россия внимательно следит за ситуацией на рынке и придерживается стратегии гибкого ценообразования», – отметил представитель.

О планируемом с 1 августа повышении рекомендованных розничных цен ранее «Ведомостям» рассказали менеджеры трех дилерских компаний марки. Они ожидали удорожания всех моделей примерно на 1–2%. Так, Logan подорожает примерно на 8000 руб., говорил один из дилеров. Сейчас он стоит от 569 000 руб. Новинка компании – купе-кроссовер Arkana – может подорожать примерно на 16 000–25 000 руб., добавлял дилер. Текущие цены начинаются с 999 000 руб.

На покупку автомобилей Renault действуют специальные предложения от компании, а также государственные кредитные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», напоминает представитель Renault. «Уверены, что грамотное ценовое позиционирование позволит компании увеличить продажи автомобилей в 2019 г., сохраняя при этом прибыльность бизнеса», – добавил он. По итогам первого полугодия 2019 г. российские продажи Renault упали на 9% до 64 431 шт., гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,4% и составил 828 750 шт.