Газета
Экономика

Путин и Собянин запустили движение по новому участку трассы М12

Ведомости

Президент России Владимир Путин запустил движение по четвертому участку трассы М12 от Москвы до Арзамаса, сообщили «РИА Новости».

«Разрешаю. Поехали», – сказал президент. В церемонии запуска дороги приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Хуснуллин рассказал журналистам, что участок трассы был построен «за самое короткое время». «От идеи до запуска [прошло] меньше трех лет, и мы считаем, что эта дорога, конечно, даст колоссальный толчок развитию всех регионов», – сказал он.

По словам вице-премьера, участок соединил пять основных регионов, а в «зоне тяготения» оказались 17 регионов, где проживают 30 млн жителей.

Общая протяженность участка между столицей и Арзамасом составляет 415 км, дорога соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Участок до Казани планируется завершить уже в декабре этого года, после чего время в пути между городами сократится до 6,5 часа с нынешних 12.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных