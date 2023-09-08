Путин и Собянин запустили движение по новому участку трассы М12

Общая протяженность участка между столицей и Арзамасом составляет 415 км, дорога соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Участок до Казани планируется завершить уже в декабре этого года, после чего время в пути между городами сократится до 6,5 часа с нынешних 12.