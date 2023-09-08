Путин и Собянин запустили движение по новому участку трассы М12
Президент России Владимир Путин запустил движение по четвертому участку трассы М12 от Москвы до Арзамаса, сообщили «РИА Новости».
«Разрешаю. Поехали», – сказал президент. В церемонии запуска дороги приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.
Хуснуллин рассказал журналистам, что участок трассы был построен «за самое короткое время». «От идеи до запуска [прошло] меньше трех лет, и мы считаем, что эта дорога, конечно, даст колоссальный толчок развитию всех регионов», – сказал он.
По словам вице-премьера, участок соединил пять основных регионов, а в «зоне тяготения» оказались 17 регионов, где проживают 30 млн жителей.
Общая протяженность участка между столицей и Арзамасом составляет 415 км, дорога соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Участок до Казани планируется завершить уже в декабре этого года, после чего время в пути между городами сократится до 6,5 часа с нынешних 12.