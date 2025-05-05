Китайская компания намерена вложить $50 млн в автопроизводство в Афганистане
Как уточняется, проект будет реализован поэтапно в течение 3,5 лет. На встрече с заместителем министра Ахмадуллой Захидом представители китайской стороны заявили о планах наладить выпуск до 2000 транспортных средств ежегодно, что обеспечит занятость для 500–700 человек.
Согласно плану, на афганских мощностях предполагается выпускать не только легковые автомобили, но и грузовики, автобусы и машины скорой помощи. Продукция будет доступна местным клиентам в том числе в рассрочку.