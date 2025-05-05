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Китайская компания намерена вложить $50 млн в автопроизводство в Афганистане

Ведомости

Китайская компания Dongfeng Eddie Motors выразила готовность инвестировать $50 млн в организацию производства автомобилей на территории Афганистана, сообщает пресс-центр министерства промышленности и торговли страны, передает «Интерфакс».

Как уточняется, проект будет реализован поэтапно в течение 3,5 лет. На встрече с заместителем министра Ахмадуллой Захидом представители китайской стороны заявили о планах наладить выпуск до 2000 транспортных средств ежегодно, что обеспечит занятость для 500–700 человек.

Согласно плану, на афганских мощностях предполагается выпускать не только легковые автомобили, но и грузовики, автобусы и машины скорой помощи. Продукция будет доступна местным клиентам в том числе в рассрочку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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